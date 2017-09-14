Потом в Силах обороны юга Украины уточнили, что враг ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".. "Есть раненые среди сотрудников предприятия, информация уточняется", - добавили военные. По данным Сенкевича, пока известно о 8 раненых - все они гражданские лица. Также, по его сведениям, есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, преимущественно выбиты окна в квартирах.
Можу додати, що там один загиблий. Але цікаво те, що за два роки війни в те саме місце кацапи вже разів 5 лупили ракетами (якщо не більше). Рукожопи. Підприємство давно не працює, все цінне вивезли, але ж кацапам видніше, куди Іскандери витрачати)).
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця? Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти.
У нас був поліцейський підполковник, доброволець, в армії простим рядовим починав.
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать
або ж сама чесна ВЛК (та що комісувала Залужного і Щепталу) визначить непридатними (1га група інвалідності, тобто лежачі)
Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер. Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця? Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти.
У нас був поліцейський підполковник, доброволець, в армії простим рядовим починав.
Мєнтовське офіцерське звання може бути прирівняно до військового офіцерського звання лише після процедури переатестації.