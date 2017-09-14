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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7395739673977398>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:28

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:вроде и деньги умеете зарабатывать.. Но в то же время рассуждения подростка-инфанта.
а у тебя рассуждения великого мыслителя :D просто чья б корова мычала.

vitaliiangel, который весь из себя бузнес-мен, яйца железные, знает всех в Ирпене, скатился до ... детской обзывалки )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:39

  pesikot написав: Россияне ударили баллистикой по Николаеву: важные детали
Потом в Силах обороны юга Украины уточнили, что враг ударил по Николаеву, вероятно, баллистической ракетой "Искандер-М".. "Есть раненые среди сотрудников предприятия, информация уточняется", - добавили военные.
По данным Сенкевича, пока известно о 8 раненых - все они гражданские лица. Также, по его сведениям, есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, преимущественно выбиты окна в квартирах.

Можу додати, що там один загиблий. Але цікаво те, що за два роки війни в те саме місце кацапи вже разів 5 лупили ракетами (якщо не більше). Рукожопи. Підприємство давно не працює, все цінне вивезли, але ж кацапам видніше, куди Іскандери витрачати)).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:42

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги

Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця?
Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти. :roll:

У нас був поліцейський підполковник, доброволець, в армії простим рядовим починав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:44

  _hunter написав:
  Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги

Вот кстати еще в прошлый раз когда этих "военпенсов" обсуждали вопрос возник: а что мешает собрать хоть взвод хоть роту из этих генерало-полковников? -- ну да, подчинять их придется напрямую ГК (возможно даже ВГК) -- ну да почему бы и нет? -- это же будет нипобидимая рота киборго-терминаторов -- как раз их и можно теми кулебинскими лопатами вооружать :lol:

або ж сама чесна ВЛК (та що комісувала Залужного і Щепталу) визначить непридатними (1га група інвалідності, тобто лежачі)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:46

  Schmit написав:
Все дуже підозріло.

Один в один те, що пропагують кацапи.
Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:49

  unicdima написав:
  Schmit написав:
Все дуже підозріло.

Один в один те, що пропагують кацапи.
Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.

Т.е. если вдруг кацапы где-то на заборе напишут "2+2=4" (ну или "ктонескачит..." -- что вышеванистей) -- все, кто это повторит резко "переобуются"? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Все наши из Украины уже уехали, остальных можно не жалеть!" Безумный эфир на росТВ



ЛАД, хорошие русские ? Правда ведь ?

buratinyo, тебе что-то непонятно ? ну так тебе всё объяснили
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 27 бер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 20:58

  unicdima написав:Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.

Запам"ятайте, хто каже, що треба посадити Кличко, Порошенко, Кривоноса, Залужного, прострілити мені коліно, той є ворогом, хоч він весь у вишиванках

тому що, потрібно об"єднуватись, а комусь в сраці свербить роз"єднуватись
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:07

vitaliiangel

потому что дешевле заплатить врачу 200к чем платить всю жизнь 20к откупных


ВЛК возьмет 5 куе каждый год
Официально в кассу государства 20 кгрн /мес. Что бы выберешь?
Хотя знаю.. ВЛК тебя не обижало, а государство очень.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 бер, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:07

  unicdima написав:
  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Прохожий , строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги

Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця?
Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти. :roll:

У нас був поліцейський підполковник, доброволець, в армії простим рядовим починав.

Мєнтовське офіцерське звання може бути прирівняно до військового офіцерського звання лише після процедури переатестації.
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