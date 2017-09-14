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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:14
Hotab написав:vitaliiangel
потому что дешевле заплатить врачу 200к чем платить всю жизнь 20к откупных
ВЛК возьмет 5 куе каждый год
Официально в кассу государства 20 кгрн /мес. Что бы выберешь?
Хотя знаю.. ВЛК тебя не обижало, а государство очень.
Ще є змагання на р.Тиса для зовсім економних
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sens
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2
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:17
sens написав:
Ще є змагання на р.Тиса для зовсім економних
Вот и ловят так яро в речке, ибо зажопили капусту )))
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:18
не знаю де влк бере 5куо
може в якомусь горіхові-сіверському
в мільйонниках навряд
непідкупні
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fox767676
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:20
Кочевник написав: Hotab написав:Прохожий
, строителя в 50+ берут рядовым. А куда это недоразумение с погонами полковника? Ну если капитан включительно, то в роту пойдет. Но таких мизер.
Теоретически их можно готовить как партизана последней надежды. В Киев на баррикадах стоять. Но есть ли смысл тратить деньги
Погони поліціянта, це ж не рівнозначно погонам військовослужбовця?
Як всі, рядовими, а у кого колись була військова кафедра, тих піджаками в молодші лейтенанти.
У нас був поліцейський підполковник, доброволець, в армії простим рядовим починав.[/quote]
Мєнтовське офіцерське звання може бути прирівняно до військового офіцерського звання лише після процедури переатестації.[/quote]
Точно не пам'ятаю, здається сержантом пішов до лав ЗСУ колишній високопосадовець МВС ( МВС підходить до тлумачення міліцай ?)
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sens
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2
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:23
fox767676 написав:
59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу...
Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами...
Наприклад
Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000.....
Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди...
Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев
Недавно мільйон дронів...
Так само й у Вас....
Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) ,
при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....
Ви в якому ПТУ економіку вчили?
Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш
А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%....
Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.
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budivelnik
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1
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:23
Hotab написав:
Хотя знаю.. ВЛК тебя не обижало, а государство очень.
обидели меня, а триггерит почему-то тебя) прикольно.
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vitaliiangel
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2
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:28
Hotab написав:
После 50 смысла нет совсем. Пусть гуляют, только тут меньше звиздят.
смішно , но після 50 тут понагрібали з кафедрами та тих кого армія викинула в 90х лейтенантами, капітанами. ) ці годяться. А полковник то вже нєдоразумєніє?
ні , я розумію чого так. Воно називається корпоративна солідарність. Або ворон ворону око не виклює
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Banderlog
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:28
budivelnik написав: fox767676 написав:
59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу...
Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами...
Наприклад
Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000.....
Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди...
Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев
Недавно мільйон дронів...
Так само й у Вас....
Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) ,
при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....
Ви в якому ПТУ економіку вчили?
Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш
А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%....
Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.
може "пропасти без вісти" і 15М тоді грає іншими фарбами
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flyman
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3
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:31
Banderlog написав: Hotab написав:
После 50 смысла нет совсем. Пусть гуляют, только тут меньше звиздят.
смішно , но після 50 тут понагрібали з кафедрами та тих кого армія викинула в 90х лейтенантами, капітанами. ) ці годяться. А полковник то вже нєдоразумєніє?
ні , я розумію чого так. Воно називається корпоративна солідарність. Або ворон ворону око не виклює
та нє. там нужно зріть в корінь як казав Кузьма Прутков.
якщо писать шо всіх не пригодившихся - рядовими в окопи так же на самого себе вийти можна
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mephala
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Додано: Сер 27 бер, 2024 21:32
UA написав:
Сьогодні (і в найближчі 2 тижні) не ігноруємо сигнал повітряної тривоги.
хуйло буде схиляти нас до договорняка (капітуляції)
Да, Вы наверное правы. У нас в Харькове сейчас сигнал тревоги приходит прямо на мобилку. Не знаю почему раньше так не делали. Конечно, сигнал надоедливый и противный, но объективности ради надо отметить, что это крайне необходимо для сохранения жизни харьковчан.
Сегодня случилось убийство в Харькове. Прилет был в начале пятого вечера где-то километров в 6 от меня, но я его не слышал. Ведь это было близко. Прилеты ракет хорошо слышны на расстоянии около 10-15 км. Возможно что-то рядом сильно тарахтело по типу двигателя грузового автомобиля в этот момент.
По сети распространили страшные и невероятные слухи, что это был КАБ из Белгородской области, но я не поверил. Чуть позже появилось уточнение про применение кремлем УМПБ Д-30 (что-то среднее между ракетой и КАБ). Боеприпас этот довольно новый и подозреваю, что взрывчатка там значительно мощнее, чем в советских боеприпасах. Из-за этого вес всего устройства относительно небольшой, что позволяет сохранить способность к разрушениям и увеличить дальность полета в несколько раз в сравнении с КАБами. По ходу, приехавшим обратно за последний год маленьким детям снова пора уезжать из Харькова. Убит один мужчина, ранено 4-ро деток, гулявших на детской площадки. Еще с десяток раненых взрослых.
Нам очень нужны самолеты F-35. А F-16 не дождемся наверное уже никогда. Подозреваю, что из за подозрений об их морального устаревания и, как следствие, ожидания их больших потерь. Подозреваю, что кремль подготовился к противодействию этим F-16, и американцы это как-то узнали. Но я не эксперт. Тут есть бывшие летчики?
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