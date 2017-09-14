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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7397739873997400>
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:34

  sens написав:Точно не пам'ятаю, здається сержантом пішов до лав ЗСУ колишній високопосадовець МВС ( МВС підходить до тлумачення міліцай ?)


Всі звання, тіпу генерал поліції, майор поліції - це є спеціальні поліцейські звання. Їх могли і на сержантську посаду атестувати в Збройних силах. Знаю одного капітана поліції, який забашляв за переатестацію, щоби отримати капітана в ЗСУ, потім дослужитися до майора і піти старшим офіцером на пенсію. Але це було за хороші гроші.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:34

Дія і виплати

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  fox767676 написав:59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу...
Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами...
Наприклад
Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000.....
Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди...
Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев
Недавно мільйон дронів...

Так само й у Вас....
Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) ,
при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....

Ви в якому ПТУ економіку вчили?
Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш
А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%....
Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.

може "пропасти без вісти" і 15М тоді грає іншими фарбами

https://t.me/xydessa/40599?single
Получить компенсацию за разбитое стекло оказалось не так просто 🤷‍♂️

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:36

Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів. Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, пише The Telegraph.

Магован cказав про це, виступаючи перед членами комітету з питань оборони Палати громад. «Ми дуже чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку витрачаємо на боєприпаси зараз, і яка є значною, не відповідає, в усіх сферах, загрозам, з якими ми зіштовхуємося. Нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиповітряною протиракетною обороною», – додав він.
https://www.telegraph.co.uk/news/2024/0 ... ar-russia/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 бер, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:36

  Кочевник написав:
  sens написав:Точно не пам'ятаю, здається сержантом пішов до лав ЗСУ колишній високопосадовець МВС ( МВС підходить до тлумачення міліцай ?)


Всі звання, тіпу генерал поліції, майор поліції - це є спеціальні поліцейські звання. Їх могли і на сержантську посаду атестувати в Збройних силах. Знаю одного капітана поліції, який забашляв за переатестацію, щоби отримати капітана в ЗСУ, потім дослужитися до майора і піти старшим офіцером на пенсію. Але це було за хороші гроші.

Мені не відомі випадки коли діючий працівник поліції визнавав неправомірні дії,тим паче майор.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:39

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу...
Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами...
Наприклад
Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000.....
Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди...
Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев
Недавно мільйон дронів...

Так само й у Вас....
Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) ,
при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....

Ви в якому ПТУ економіку вчили?
Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш
А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%....
Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.



Ви читайте уважніше, а не відірвались від бетону та мерщій до клавіатури
Я спеціально згадав про 15 млн як про балансуючий параметр.
І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5.
Якесь молороське тотальне зубожіння у стилі вітренко-симоненко
Був кращої думки
Схаменіться в своєму опозиційному запалі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:44

  fox767676 написав:І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5.
1 Від того що середня пенсія в Україні
2022 - 4623
2023 - 5385
Ви не стали патріотом і Україна не перетворилась в світового лідера по рівню пенсій.
2 Здурі - можна й мягке зломати
Тому коли Ви свою дурь(59 років і мобілізувати= економічно доцільно),
маскуєте дурью в квадраті - можна отримати 15 млн

Ви ж розумнішим не стаєте.
ПС
При цьому
Якщо будівельник( по ніку, бо був ним до 2013) року - то це ознака невігластва?
Це такий патріотизм...
Типу
Якщо підтримуєш Безуглу і Зеленського - то патріот
а якщо будуєш - то хробачок?

ППС
Може нагадаєте - який з патріотів України з СН - заблокував Закон про економічну бронь
+ Може нагадаєте - як на це зреагував КабМін Зеленського
і сам Зеленський ?
Чи вони по Вашому також не патріоти?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:52

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5.
1 Від того що середня пенсія в Україні
2022 - 4623
2023 - 5385
Ви не стали патріотом і Україна не перетворилась в світового лідера по рівню пенсій.


Ви працюйте як я (не сьогодні :D ) і тоді Україна стане подібною до інших країн ЄС за ВВП, наприклад як Іспанія
І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не хочете
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:57

buratinyo
Тут есть бывшие летчики?

Мефала вроде.
Он не в армии, так как богоизбранный. А богоизбранные у нас летчики. Вроде все сходится.

Banderlog

Або ворон ворону око не виклює

Я себе по іншим коитеріям звільнив. Я пишу ж законопроект на цьому форумі, отже що хочу, те і пишу. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 бер, 2024 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не спроможні
Це Ви мені радите?
Чи тим кого обирали і за кого зараз заступаєтесь?
А чому 10 сторінок назад Ви особисто звинувачували політичних опонентів ЄС- в тому що це ВОНИ ПРОТИ Закону про економічне бронювання?

Труси -Хрестик
Якщо за тих хто не хоче ділитись владою - то це патріотизм
А тим хто пропонує заради користі для України владою поділитись - це політиканство.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:03

Де взяти гроші на зброю

Досвід Аргентини
https://t.me/nexta_live/73763

Населення зменшилося,проте правоохоронців ні,так само мають доплати,суди працюють 24/7 а справи розглядають ще повільніше - нащо стрибати коли за два роки зп вдвічі зросла
sens
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