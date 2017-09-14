sens написав:Точно не пам'ятаю, здається сержантом пішов до лав ЗСУ колишній високопосадовець МВС ( МВС підходить до тлумачення міліцай ?)
Всі звання, тіпу генерал поліції, майор поліції - це є спеціальні поліцейські звання. Їх могли і на сержантську посаду атестувати в Збройних силах. Знаю одного капітана поліції, який забашляв за переатестацію, щоби отримати капітана в ЗСУ, потім дослужитися до майора і піти старшим офіцером на пенсію. Але це було за хороші гроші.
fox767676 написав:59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу... Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами... Наприклад Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000..... Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди... Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев Недавно мільйон дронів...
Так само й у Вас.... Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) , при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....
Ви в якому ПТУ економіку вчили? Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%.... Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.
може "пропасти без вісти" і 15М тоді грає іншими фарбами
Велика Британія не змогла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів. Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, пише The Telegraph.
Магован cказав про це, виступаючи перед членами комітету з питань оборони Палати громад. «Ми дуже чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку витрачаємо на боєприпаси зараз, і яка є значною, не відповідає, в усіх сферах, загрозам, з якими ми зіштовхуємося. Нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиповітряною протиракетною обороною», – додав він. https://www.telegraph.co.uk/news/2024/0 ... ar-russia/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 бер, 2024 21:43, всього редагувалось 2 разів.
sens написав:Точно не пам'ятаю, здається сержантом пішов до лав ЗСУ колишній високопосадовець МВС ( МВС підходить до тлумачення міліцай ?)
Всі звання, тіпу генерал поліції, майор поліції - це є спеціальні поліцейські звання. Їх могли і на сержантську посаду атестувати в Збройних силах. Знаю одного капітана поліції, який забашляв за переатестацію, щоби отримати капітана в ЗСУ, потім дослужитися до майора і піти старшим офіцером на пенсію. Але це було за хороші гроші.
Мені не відомі випадки коли діючий працівник поліції визнавав неправомірні дії,тим паче майор.
fox767676 написав:59 річного робітника економічно доцільно мобілізувати, бо скоро він перестане платити податки, та почне претендувати на пенсію. Але це точно соціально несправедливо, бо він вже сплатив кучу податків, наробив благ, і має право відпочити. Параметр з 15 млн виплатами трохи балансує рівняння економічна доцільність-соц.справедливість
Чим відрізняється фантазер від середнього класу... Тільки тим що фантазує не перевіряючи свої фантазії( які гарно виглядають) -цифрами... Наприклад Прийшов один і заявив- по 4000 доларів/місяць кожному вчителю...це ж не багато , якихось 400 000 000..... Потім виявилось що вчителів 500 000 і якщо по 4000 то це не 400 млн/рік , а 24 мільярди... Потім його осяяла інша геніальна фантазія..про мільярд дерев Недавно мільйон дронів...
Так само й у Вас.... Призвати 59 річного , щоб зекономити на пенсії 300 000 ( 8 років по 3000) , при цьому ризикуючи що висока ймовірність його загибелі( не при виконанні, а просто від навантаження) з виплатою в 15 млн....
Ви в якому ПТУ економіку вчили? Навіть в лотареї 30% від зібраних грошей йде на виграш А ви пропонуєте 2% на виграш , ризикуючи 98%.... Так Ви з сн - соціальної справедливості- не побудуєте.
Ви читайте уважніше, а не відірвались від бетону та мерщій до клавіатури Я спеціально згадав про 15 млн як про балансуючий параметр. І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5. Якесь молороське тотальне зубожіння у стилі вітренко-симоненко Був кращої думки Схаменіться в своєму опозиційному запалі
fox767676 написав:І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5.
1 Від того що середня пенсія в Україні 2022 - 4623 2023 - 5385 Ви не стали патріотом і Україна не перетворилась в світового лідера по рівню пенсій. 2 Здурі - можна й мягке зломати Тому коли Ви свою дурь(59 років і мобілізувати= економічно доцільно), маскуєте дурью в квадраті - можна отримати 15 млн
Ви ж розумнішим не стаєте. ПС При цьому Якщо будівельник( по ніку, бо був ним до 2013) року - то це ознака невігластва? Це такий патріотизм... Типу Якщо підтримуєш Безуглу і Зеленського - то патріот а якщо будуєш - то хробачок?
ППС Може нагадаєте - який з патріотів України з СН - заблокував Закон про економічну бронь + Може нагадаєте - як на це зреагував КабМін Зеленського і сам Зеленський ? Чи вони по Вашому також не патріоти?
fox767676 написав:І взагалі ви несете якісь антиукраїнські сентенції, і середнього класу в Вас нема, і середня пенсія 3тис, а не 5.
1 Від того що середня пенсія в Україні 2022 - 4623 2023 - 5385 Ви не стали патріотом і Україна не перетворилась в світового лідера по рівню пенсій.
Ви працюйте як я (не сьогодні ) і тоді Україна стане подібною до інших країн ЄС за ВВП, наприклад як Іспанія І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не хочете
fox767676 написав:І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не спроможні
Це Ви мені радите? Чи тим кого обирали і за кого зараз заступаєтесь? А чому 10 сторінок назад Ви особисто звинувачували політичних опонентів ЄС- в тому що це ВОНИ ПРОТИ Закону про економічне бронювання?
Труси -Хрестик Якщо за тих хто не хоче ділитись владою - то це патріотизм А тим хто пропонує заради користі для України владою поділитись - це політиканство.