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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7397739873997400
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:10

  budivelnik написав:
  fox767676 написав:І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не спроможні
Це Ви мені радите?
Чи тим кого обирали і за кого зараз заступаєтесь?
А чому 10 сторінок назад Ви особисто звинувачували політичних опонентів ЄС- в тому що це ВОНИ ПРОТИ Закону про економічне бронювання?

Труси -Хрестик
Якщо за тих хто не хоче ділитись владою - то це патріотизм
А тим хто пропонує заради користі для України владою поділитись - це політиканство.

Шановний Будівельник, заспокойтеся.
Я не конфліктний сьогодні.
5 років тому і до самої осені я був ще більш злючий ніж Ви зараз.
Сподівався що ПОП переоберуть без моєї участі.
Може навіть у 2му турі за ПОП голосував, щоб тільки проти Голобородька, важко згадати
Те що я не в захваті від порошенківців ще не значить що маю якісь симпатії до СН.
Ви мені Андрія Реву нагадуєте, такий же жорсткий дядько, іноді читаю-слухаю.
Що поробиш, треба працювати над собой, в політичній площині заморозка, ось навіть Гончаренко каже не мусолити.
Ввічливо та обережно питати владу про плани на майбутнє нашої молодої демократії, інших варіантів не бачу
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:20

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Banderlog написав:
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Старі газ.котли без електрики.

Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.

Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика?
Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.

Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.


А на коли у нас апокаліпсис? :)[/quot

апокаліпсис штука індивідуальна :lol: но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас? :wink: електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?


Ідилія...
Всі читають книжки (паперові, чи електронні чи в смартах).
У тік-тубах не тупішають.
Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз.
Крамниці цілодобові, банки теж.
Харчі з акціями і знижками...

Коли, коли, хочу, хочу, вже, вже!
друже, Ваш мила прічуда з виживанням на природі не маштабується. Виживання буде колективним. А це значить шо ліси вирубають. Книжки спалять в печах. Натуральне збиральництво та мисливство не здатні прокормити стіки людей.
Тікати від цивілізації мож тіки завдяки цивілізації.
Завтра на стежці де ви мандруєте в пошуках краєвиду може стояти дядько з ружжом і тепловізором який шукає кросовки :wink:




  Faceless написав:
  Bobua написав:Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз.
Крамниці цілодобові, банки теж.
Харчі з акціями і знижками...

Харчі з акціями і знижками будуть тільки короткий час поки все не зіпсується остаточно. Бо з вашим підходом крамниці зникнуть і відкотимося у минуле, де торгівля - то стихійний базар раз на тиждень. Крутячи педалі зарядити зможете хіба павербанк, то ж весь електротранспорт також зникне.
Зовсім скоро і книжки вам читати стане ніколи, бо будете іпашить як проклятий щоб тільки прогодуватися як селянин 18ст



Ех...
Злісні ви всі якісь. :--)

Ні щоб уявити як натовпи елекровелосипедистів тягнуть велики на пагорби, розмовляючи про найновіші здобутки красного письменства, а потім вжухххх... і покотились вниз, увімкнувши рекуперацію.
І так десять разів. Додатково до 100 Вт, які вдома накрутять?
Замість биковелів всяких...

А треба. Треба уявляти.
То взагалі дивно, що за два роки великої війни ми не втратили всі ті гігантські теси, геси, аеси...
Якби енергетика була справді децентралізована (величезна кількість малих гес і т.д.) -- то було би зрозуміло, що їх знищити і нічим, і задорого. А так -- то якесь чудо...

І сучасне с.г. я не скасовував. -)
По полях двз хай шастають.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:22

  pesikot написав:
  unicdima написав:Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.

Запам"ятайте, хто каже, що треба посадити Кличко, Порошенко, Кривоноса, Залужного, прострілити мені коліно, той є ворогом, хоч він весь у вишиванках

тому що, потрібно об"єднуватись, а комусь в сраці свербить роз"єднуватись

Розказуєш, що треба об'єднуватись з тими хто поширює кацапські наративи спрямовані на роз'єднання українців.
Ти знову спалився.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:
Все дуже підозріло.

Один в один те, що пропагують кацапи.
Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.

Головне не те, що кажуть тут, а те, як сприйматимуть Зе за межами України після 20-го. Без конституційної однозначності можуть виникнути проблеми навіть з деякими союзниками. Крапку міг би поставити Конституційний Суд, але ж це не метод слуг.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:38

  Schmit написав:Головне не те, що кажуть тут, а те, як сприйматимуть Зе за межами України після 20-го. Без конституційної однозначності можуть виникнути проблеми навіть з деякими союзниками. Крапку міг би поставити Конституційний Суд, але ж це не метод слуг.

Цю тему роздуває лише кацапня і наші так звані опозиціонери.
Совпадєніє?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:44

  sens написав:Досвід Аргентини
https://t.me/nexta_live/73763

Населення зменшилося,проте правоохоронців ні,так само мають доплати,суди працюють 24/7 а справи розглядають ще повільніше - нащо стрибати коли за два роки зп вдвічі зросла

Тут понятия не вдуплят, что такое реформы. Что им какой-то профессор экономики Милей. У них кумиры из немного другой области - смешных и находчивых
Бетон
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