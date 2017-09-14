fox767676 написав:І менше політиканства, а то такі політично активні, а Батьківщину ні зброєю, ні гривнею захищати не спроможні
Це Ви мені радите? Чи тим кого обирали і за кого зараз заступаєтесь? А чому 10 сторінок назад Ви особисто звинувачували політичних опонентів ЄС- в тому що це ВОНИ ПРОТИ Закону про економічне бронювання?
Труси -Хрестик Якщо за тих хто не хоче ділитись владою - то це патріотизм А тим хто пропонує заради користі для України владою поділитись - це політиканство.
Шановний Будівельник, заспокойтеся. Я не конфліктний сьогодні. 5 років тому і до самої осені я був ще більш злючий ніж Ви зараз. Сподівався що ПОП переоберуть без моєї участі. Може навіть у 2му турі за ПОП голосував, щоб тільки проти Голобородька, важко згадати Те що я не в захваті від порошенківців ще не значить що маю якісь симпатії до СН. Ви мені Андрія Реву нагадуєте, такий же жорсткий дядько, іноді читаю-слухаю. Що поробиш, треба працювати над собой, в політичній площині заморозка, ось навіть Гончаренко каже не мусолити. Ввічливо та обережно питати владу про плани на майбутнє нашої молодої демократії, інших варіантів не бачу
Тупо газ.плита, на яку поставити баняк з водою -- теж без електрики.
Цікаво чи соняч.колекторам треба електрика? Нібито й ні. Підігрітий теплоносій сам вгору йде.
Соняч.батареї для заряджання сматфонів-планшетів -- невеличкої досить буде. 1А. 5Вт.
А на коли у нас апокаліпсис? [/quot
апокаліпсис штука індивідуальна но... сонячна батарея для планшету понятно. Вишка звязку акумуляторну батарею на скільки годин буде у вас? електрика не тільки в гаджжетах і лампочках. На жд електровози. Міський транспорт. ... сигналізація в магазинах , банках скільки буде працювати без живлення 220? Холодильники промислові? Птахофабрики?
Ідилія... Всі читають книжки (паперові, чи електронні чи в смартах). У тік-тубах не тупішають. Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз. Крамниці цілодобові, банки теж. Харчі з акціями і знижками...
Коли, коли, хочу, хочу, вже, вже!
друже, Ваш мила прічуда з виживанням на природі не маштабується. Виживання буде колективним. А це значить шо ліси вирубають. Книжки спалять в печах. Натуральне збиральництво та мисливство не здатні прокормити стіки людей. Тікати від цивілізації мож тіки завдяки цивілізації. Завтра на стежці де ви мандруєте в пошуках краєвиду може стояти дядько з ружжом і тепловізором який шукає кросовки
Faceless написав:
Bobua написав:Всі на електровелосипедах -- чи у місті, на чистому повітрі, чи вдома педалі крутять, акуми заряджають. Але ще треба заборонити у містах авто з двз. Крамниці цілодобові, банки теж. Харчі з акціями і знижками...
Харчі з акціями і знижками будуть тільки короткий час поки все не зіпсується остаточно. Бо з вашим підходом крамниці зникнуть і відкотимося у минуле, де торгівля - то стихійний базар раз на тиждень. Крутячи педалі зарядити зможете хіба павербанк, то ж весь електротранспорт також зникне. Зовсім скоро і книжки вам читати стане ніколи, бо будете іпашить як проклятий щоб тільки прогодуватися як селянин 18ст
Ех... Злісні ви всі якісь. :--)
Ні щоб уявити як натовпи елекровелосипедистів тягнуть велики на пагорби, розмовляючи про найновіші здобутки красного письменства, а потім вжухххх... і покотились вниз, увімкнувши рекуперацію. І так десять разів. Додатково до 100 Вт, які вдома накрутять? Замість биковелів всяких...
А треба. Треба уявляти. То взагалі дивно, що за два роки великої війни ми не втратили всі ті гігантські теси, геси, аеси... Якби енергетика була справді децентралізована (величезна кількість малих гес і т.д.) -- то було би зрозуміло, що їх знищити і нічим, і задорого. А так -- то якесь чудо...
І сучасне с.г. я не скасовував. -) По полях двз хай шастають.
Один в один те, що пропагують кацапи. Запам'ятайте, той хто каже, що Зеленський нелегітимний той є ворогом, хоч він весь у вишиванках.
Головне не те, що кажуть тут, а те, як сприйматимуть Зе за межами України після 20-го. Без конституційної однозначності можуть виникнути проблеми навіть з деякими союзниками. Крапку міг би поставити Конституційний Суд, але ж це не метод слуг.
Schmit написав:Головне не те, що кажуть тут, а те, як сприйматимуть Зе за межами України після 20-го. Без конституційної однозначності можуть виникнути проблеми навіть з деякими союзниками. Крапку міг би поставити Конституційний Суд, але ж це не метод слуг.
Цю тему роздуває лише кацапня і наші так звані опозиціонери. Совпадєніє?
Schmit написав:Головне не те, що кажуть тут, а те, як сприйматимуть Зе за межами України після 20-го. Без конституційної однозначності можуть виникнути проблеми навіть з деякими союзниками. Крапку міг би поставити Конституційний Суд, але ж це не метод слуг.
Цю тему роздуває лише кацапня і наші так звані опозиціонери. Совпадєніє?
Не знаю, що там роздуває кацапня, на відміну від вас їх не читаю, але те, що цю тему почнуть згадувати після 20 травня у західній пресі - це точно. Спочатку про це тихенько заговорять різні "Карлсони", а потім можуть підхопити імениті видання. Не дуже це добре для військової допомоги, у зовнішній Зе-політиці останнім часом і так катастрофа. А ще ці підозрілі "поки стоїть Україна..."
Schmit написав:Не знаю, що там роздуває кацапня, на відміну від вас їх не читаю, але те, що цю тему почнуть згадувати після 20 травня у західній пресі - це точно. Спочатку про це тихенько заговорять різні "Карлсони", а потім можуть підхопити імениті видання. Не дуже це добре для військової допомоги, у зовнішній Зе-політиці останнім часом і так катастрофа. А ще ці підозрілі "поки стоїть Україна..."
А я читаю і бачу звідки ноги ростуть у твоїх пропагандонів.