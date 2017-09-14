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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7398739974007401
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 23:24

Сенс? - треба набрати пів ляма ухилянтів, як не крути))

  _Mykola_ написав:От мені дуже цікаво, Успіх, та Ко, хто топить за мобілізацію всіх-всіх... без розбору та сенсу
Тобто "без розбору та сенсу"?
Сенс завжди є:
А - щоб не посипався фронт!
Б - щоб замінити фронтовиків!
  _Mykola_ написав:Ви будете після свого дембєля допомагати тим хто замінить Вас на фронті?
Так.
Я донатив, коли було АТО/ОСС.
Навіть зараз - моя дружина донатить!
  pesikot написав:Я скільки не запитував теж саме, відповіді не було ...
Видно - погано запитував, або - не хотів чути відповідь.
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Охріменко каже що тільки Шмигаль за економічне бронювання
І навіть ОП/СН проти в основному
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 23:59

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:.......
И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.

У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.

Такой фразы в первоисточнике просто нет, это уже интерпретация наших СМИ, на кот. Вы ссылку не дали.

“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.
“We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-politics

"потенційний обсяг" это именно "потенційний, т.е. не очень определённый. И пока не стоит об этом говорить, просто не о чем.
Пока что не очень понятно произошло ли "фінансування перших поставок", которые необходимы "до того, як відправлять вантажі".
Зато есть фраза:
Незважаючи на те, що лідери ЄС привітали план, деякі з найбільших країн блоку ще не дали конкретних обіцянок. Німеччина, навпаки, витрачає 300 мільйонів євро (325 мільйонів доларів) на закупівлю 180 000 снарядів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 00:21

  Ой+ написав:Хоча насправді і не переплутав - найбільш точна транскрипція якраз так як він і виловився. І прізвище для Китаю цілком нормальне - відомий китайський філософ мав таке.


Ну не надо считать китайцев глупыми, особенно дипломатов - они обычно в совершенстве знают язык той страны куда едут и понимают оттенки и то что несмотря на что на родине человека могут звать конкретно как наше слово на три буквы, у нас в стране уважительное произношение будет именно Хуэй. И да, здесь Китай вызывает уважение, не прошло и недели как не следящего за базаром Мячика сняли, чай политика это не луганский рынок, можно только представить какие аргументы привел Китай,
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 00:25

достаточно прилагательного "всякие"
не люблю Китай, за неосужденого Мао и путина
но придется балансировать
Одна Европа нас пока не вытянет
fox767676
 
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