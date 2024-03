“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як1,5 мільйона снарядів.За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.“We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume.