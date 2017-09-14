ЛАД написав:....... И ещё. Никак не пойму, откуда здесь берут цифру 1,5 млн снарядов:
Кроме того, по словам Лекорню, Франция принимает участие в инициативе Чехии по поиску и покупке боеприпасов за пределами Европы. Прага намерена приобрести для ВСУ 800 тыс. артиллерийских снарядов.
У рамках ініціативи, яку очолює Чехія, Україна може отримати орієнтовно 1,5 мільйона снарядів.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, йдеться у повідомленні агентства Bloomberg.
Такой фразы в первоисточнике просто нет, это уже интерпретация наших СМИ, на кот. Вы ссылку не дали.
“Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)”, – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.
За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.
“Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів”, – сказав глава МЗС.
Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту. “We can do much more than the initially announced number,” the top envoy said in his office, citing a figure of 1.5 million shells as a potential volume. https://www.bloomberg.com/news/articles ... e-politics
"потенційний обсяг" это именно "потенційний, т.е. не очень определённый. И пока не стоит об этом говорить, просто не о чем. Пока что не очень понятно произошло ли "фінансування перших поставок", которые необходимы "до того, як відправлять вантажі". Зато есть фраза:
Незважаючи на те, що лідери ЄС привітали план, деякі з найбільших країн блоку ще не дали конкретних обіцянок. Німеччина, навпаки, витрачає 300 мільйонів євро (325 мільйонів доларів) на закупівлю 180 000 снарядів.
Ой+ написав:Хоча насправді і не переплутав - найбільш точна транскрипція якраз так як він і виловився. І прізвище для Китаю цілком нормальне - відомий китайський філософ мав таке.
Ну не надо считать китайцев глупыми, особенно дипломатов - они обычно в совершенстве знают язык той страны куда едут и понимают оттенки и то что несмотря на что на родине человека могут звать конкретно как наше слово на три буквы, у нас в стране уважительное произношение будет именно Хуэй. И да, здесь Китай вызывает уважение, не прошло и недели как не следящего за базаром Мячика сняли, чай политика это не луганский рынок, можно только представить какие аргументы привел Китай,
Hotab написав:Особенно если пилоты без Английского
Дивно, коли донька більше десяти років тому навчалася у НАУ були два варіанти. Або навчання на українській, але той диплом до сраці, або на англійській і ти отримуєш освіту, яка дозволяє працювати за спецільністю. Що правда, рабочих місць в Україні не виявилося, но то інше. Як це так, без англійської...пілот...
Не знаю, что Вас удивляет. С иностранными языками в Украине неважно. Английский требуют у авиадиспетчеров. И, насколько знаю, доплачивают. А зачем оно было нужно раньше военлётам?
fox767676 написав:......... сподіваюсь, таки відокремлять зерна від плевел, зроблять залежність не від ЗП, а від сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору Але ця хлопоманська фрезеологія про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ на 11 році декомунізації мені рішуче не подобається. Це просто більшовицьке знищення середнього класу
Интересно, как воевали совсем не социалистические США и Англия во 2МВ без "залежності від ЗП, сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору". Призывали всех без речей "про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ".
Hotab написав:d44 Пилота истребителя готовить «чуть дольше», чем оператора Цезаря. Особенно если пилоты без Английского
Почему такое внимание уделяется тому английскому? С кем будет по английски разговаривать пилот украинского Ф16 в бою? С украинским же диспетчером? Не потому ли что всегда можно сказать "ну еще недостаточно, надо бы еще поучить, акцент не тот"?
Как же ж в 2011м году английского хватало для совместных полетов в одной кабине, может диктатор Янык заставил
В рамках практичної фази українсько-американсько-польського навчання “Безпечне небо – 2011” 19 липня на аеродромі базування авіації “Миргород”, що на Полтавщині, відбулися перші спільні польоти українських та американських пілотів на літаках Су-27, МіГ-29, F-16.
За словами начальника штабу навчання полковника Віктора Гамори, практичну фазу розпочали з ознайомчих польотів у повітряних зонах аеродрому “Миргород”, відпрацювання питань організації спільних польотів та спільного керівництва польотами під час виконання завдань за замислом навчання.
Протягом льотної зміни завдання виконувалося двома групами на літаках типу Су-27УБ, МіГ-29УБ, F-16D. Льотні екіпажі були змішаними – пілоти з України та США літали в одній кабіні. В повітрі льотчики ознайомлювалися з технікою пілотування, маневреними можливостями літаків. Загалом протягом першого дня пілоти виконали 5 годин нальоту.
fox767676 написав:......... сподіваюсь, таки відокремлять зерна від плевел, зроблять залежність не від ЗП, а від сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору Але ця хлопоманська фрезеологія про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ на 11 році декомунізації мені рішуче не подобається. Це просто більшовицьке знищення середнього класу
Интересно, как воевали совсем не социалистические США и Англия во 2МВ без "залежності від ЗП, сектору економіки(бюджетник/небюджетник) та військового збору". Призывали всех без речей "про СОЦІАЛІСТИЧНУ СПРАВЕДЛИВІТЬ".
Ви б трохи спробували усвідомлювати що тут пишуть, якщо ліньки самому розбиратися Моб. вік 2МВ США 19-35 Англія - 20-41 Старші - економічний фронт В Україні економічного фронту не існує, всі воюють до пенсії. Хто вам пенсії платити буде після РПВ, чи розраховуєте на план маршала та репарації с контрибуціями?