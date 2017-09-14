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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7399740074017402
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:07

  fox767676 написав:достаточно прилагательного "всякие"
не люблю Китай, за неосужденого Мао и путина
но придется балансировать
Одна Европа нас пока не вытянет


Да черт с ним с Китаем, но бывший директор луганского рынка видимо не понял базовый принцип дипломатии - идешь в политики будь добр быть готовым разговаривать с оппонентом вежливо и уважительно, каким бы мудаком он не был - как бы тюремным психиатрам тоже приходится с маньяками разговаривать. Не хочешь\ не умеешь вежливо - пожалуйста иди в военные, там можно не вежливо, задачи будут другие. Но нет они идут в политики и там машут кулаками - ребята, там не за это платят.
Востаннє редагувалось katso в Чет 28 бер, 2024 01:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:08

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? :lol: економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. :lol: ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?

Всё верно.
ДТЭК получает свои доходы благодаря капвложениям, которые сделаны государством ещё в советские времена. Кое-что, конечно, обновили. Но практически все эл-станции построены ещё "совком". 30 лет они на этом зарабатывали. Пусть теперь построят что-нибудь за свои, заработанные. Нет, речь идёт о том, что надо поднять оплату за э-э. Оно-то, конечно, придётся поднимать цены, но вы сначала постройте, а потом требуйте оплату. А если строить за деньги покупателей, то и прибыль надо бы отдавать покупателям.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:09

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.

Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.

Чем, лопатами?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:10

  kyk написав:.........
Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.

Так, але й багато грошей.
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  #<1 ... 7399740074017402
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