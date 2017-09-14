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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7399740074017402
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:07

  fox767676 написав:достаточно прилагательного "всякие"
не люблю Китай, за неосужденого Мао и путина
но придется балансировать
Одна Европа нас пока не вытянет


Да черт с ним с Китаем, но бывший директор луганского рынка видимо не понял базовый принцип дипломатии - идешь в политики будь добр быть готовым разговаривать с оппонентом вежливо и уважительно, каким бы мудаком он не был - как бы тюремным психиатрам тоже приходится с маньяками разговаривать. Не хочешь\ не умеешь вежливо - пожалуйста иди в военные, там можно не вежливо, задачи будут другие. Но нет они идут в политики и там машут кулаками - ребята, там не за это платят.
Востаннє редагувалось katso в Чет 28 бер, 2024 01:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:08

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? :lol: економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. :lol: ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?

Всё верно.
ДТЭК получает свои доходы благодаря капвложениям, которые сделаны государством ещё в советские времена. Кое-что, конечно, обновили. Но практически все эл-станции построены ещё "совком". 30 лет они на этом зарабатывали. Пусть теперь построят что-нибудь за свои, заработанные. Нет, речь идёт о том, что надо поднять оплату за э-э. Оно-то, конечно, придётся поднимать цены, но вы сначала постройте, а потом требуйте оплату. А если строить за деньги покупателей, то и прибыль надо бы отдавать покупателям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:09

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.

Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.

Чем, лопатами?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 01:10

  kyk написав:.........
Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.

Так, але й багато грошей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 03:02

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. ці казочки були при приватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками. :lol: таку схему Ваші економісти пропонують?

й знову штамп на штампі :D от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.

для чого збудувати АЕС - щоб потім по 1 коп продавати населення? свої гроші ви так не вкладете, якийсь міфічний приватний капітал має це робити. атомна енергетика найдешевша, якщо не рахувати вартість атомної станції. а якщо ще накопичувати кошти, щоб її потім утилізувати... якщо створять нормальні умови, побудують нову АЕС приватні корпорації

на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати

зелена енергетика звісно дорога, но чомусь ніхто не каже про одну вагову причину її впровадження ;) й зелену енергетику до речі побудували не на кошти держави, а на приватні.

а з приводу "ефективних" державних компаній - знаєте який там рівень відкатів? нормальний економіст не повірить 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 03:04

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Banderlog написав:Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.

Чем, лопатами?

дронами.

ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 04:50

Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии налетов украинских беспилотников, удары которых парализовали работу крупных НПЗ «Роснефти» и «Лукойла».
За неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, отчитался в среду Росстат.
Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тысячи тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн.
По подсчетам Reuters, в настоящий момент простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.
13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе прекратили работу две установки, в результате чего производство бензина упало на треть (3,3 тысячи тонн в сутки), а дизтоплива больше, чем на половину (5,8 тысячи тонн в сутки). 16 марта из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, а в минувшие выходные одну из двух установок по переработке нефти остановил Куйбышевский НПЗ «Роснефти».
Из-за угрозы дефицита топлива Россия начала переговоры с Беларусью об импорте бензина, сообщили Reuters источники в отрасли. По их словам, российские компании могут увеличить поставки нефти на НПЗ Беларуси — «Нафтан» и Мозырский мощностью 12 млн тонн в год каждый. Топливо с этих заводов планируется закупить для российского рынка, но переговоры «идут нелегко», говорит один из источников Reuters: «Беларуси выгодно экспортировать свои нефтепродукты».
Сколько именно потребуется белорусского бензина, пока неясно: ситуация на топливном рынке РФ постоянно меняется, происходят новые пожары на НПЗ. «Если удастся завершить ремонт в короткие сроки, то дефицит топлива будет не очень заметным», — сказал источник Reuters в одной из крупных нефтяных компаний.
C 11 марта после серии аварий на крупных НПЗ, оптовые биржевые цены на АИ-92 выросли на 13%, АИ-95 — на 8%, а летнее дизтопливо подорожало на 11,9%.
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