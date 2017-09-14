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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 01:07
fox767676 написав:
достаточно прилагательного "всякие"
не люблю Китай, за неосужденого Мао и путина
но придется балансировать
Одна Европа нас пока не вытянет
Да черт с ним с Китаем, но бывший директор луганского рынка видимо не понял базовый принцип дипломатии - идешь в политики будь добр быть готовым разговаривать с оппонентом вежливо и уважительно, каким бы мудаком он не был - как бы тюремным психиатрам тоже приходится с маньяками разговаривать. Не хочешь\ не умеешь вежливо - пожалуйста иди в военные, там можно не вежливо, задачи будут другие. Но нет они идут в политики и там машут кулаками - ребята, там не за это платят.
Востаннє редагувалось katso
в Чет 28 бер, 2024 01:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 01:08
Banderlog написав: _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти?
економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали.
ці казочки були приприватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками.
таку схему Ваші економісти пропонують?
Всё верно.
ДТЭК получает свои доходы благодаря капвложениям, которые сделаны государством ещё в советские времена. Кое-что, конечно, обновили. Но практически все эл-станции построены ещё "совком". 30 лет они на этом зарабатывали. Пусть теперь построят что-нибудь за свои, заработанные. Нет, речь идёт о том, что надо поднять оплату за э-э. Оно-то, конечно, придётся поднимать цены, но вы сначала постройте, а потом требуйте оплату. А если строить за деньги покупателей, то и прибыль надо бы отдавать покупателям.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 01:09
Schmit написав: Banderlog написав: Schmit написав:
На газ також не варто дуже надіятись, оскільки вже почали валити по об'єктам Нафтогазу, то ж після закінчення контракту на транзит з газом також може бути дупа.
То що залишається, дрова? Уявляю київські висотки з пічним опаленням.
думаєте дров вистачить на всіх? Ви ж не в лісі живете. водоканал теж на електриці. Працює.
Без електрики держава обвалиться. Енергосистему треба відновлювати. А майже все в приватних руках вийде що ми за державний кошт помагаєм олігархам. Тому вихід тільки 1. НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ.
Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.
Чем, лопатами?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 01:10
kyk написав:
.........
Багато дітей - це багато праці. А ви тут просто намагаєтесь подати це як якусь лазівку для олігархів.
Так, але й багато грошей.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 03:02
Banderlog написав: _hunter написав:
Вообще все экономисты (кроме, наверное, марксистов/социалистов) говорят.
Держава и укрпочту зробила -- сравните сервис/скорость доставки с НП... Еще укртелеком можно вспомнить...
укртелеком в ахметова в руках порізали.
Укрпочту ви зря обіжаєте. Вони вже більш менш віджили. І мають право на існування. Тут і посилки йдуть і магазини на колесах. Бореться укрпочта.
Всі економісти? економіка це буржуазна лженаука.)
вони Вас наєб- ть! А обманювати не педагогічно Макаренко казали. ці казочки були при приватизації. Казали що власник ефективніший тільки потом чогось ніхто не оцінював ту ефективність) чи було таке що продали нефективному а потім забрали назад?
розбудете коли частний капітал збудує в Україні аес. Чи нормальну гес. Атомна енергетика найдешевша і найефективніша. А продають нам "змішану" через енергоринок щоб ахмєтов впарив неефективну дорогу зелену. Це не корупція?
Якщо вони такі ефективні то хай самі відновлюють, беруть кредит чи випускають акції а частники будуть купляти й ставати співвласниками.
таку схему Ваші економісти пропонують?
й знову штамп на штампі
от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.
для чого збудувати АЕС - щоб потім по 1 коп продавати населення? свої гроші ви так не вкладете, якийсь міфічний приватний капітал має це робити. атомна енергетика найдешевша, якщо не рахувати вартість атомної станції. а якщо ще накопичувати кошти, щоб її потім утилізувати... якщо створять нормальні умови, побудують нову АЕС приватні корпорації
на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати
зелена енергетика звісно дорога, но чомусь ніхто не каже про одну вагову причину її впровадження
й зелену енергетику до речі побудували не на кошти держави, а на приватні.
а з приводу "ефективних" державних компаній - знаєте який там рівень відкатів? нормальний економіст не повірить
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Додано: Чет 28 бер, 2024 03:04
ЛАД написав: Schmit написав: Banderlog написав:
Відновлювати можна роками.
Вихід бачу один - вгатити москалям так, щоб мацква/підєр також хоч трохи посиділи на графіках відключень (на усі інші міста їм плювати). І тільки тоді вони припинять покушатись на нашу енергетику.
Чем, лопатами?
дронами.
ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось
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Додано: Чет 28 бер, 2024 04:50
Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии налетов украинских беспилотников, удары которых парализовали работу крупных НПЗ «Роснефти» и «Лукойла».
За неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, отчитался в среду Росстат.
Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тысячи тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн.
По подсчетам Reuters, в настоящий момент простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.
13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе прекратили работу две установки, в результате чего производство бензина упало на треть (3,3 тысячи тонн в сутки), а дизтоплива больше, чем на половину (5,8 тысячи тонн в сутки). 16 марта из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, а в минувшие выходные одну из двух установок по переработке нефти остановил Куйбышевский НПЗ «Роснефти».
Из-за угрозы дефицита топлива Россия начала переговоры с Беларусью об импорте бензина, сообщили Reuters источники в отрасли. По их словам, российские компании могут увеличить поставки нефти на НПЗ Беларуси — «Нафтан» и Мозырский мощностью 12 млн тонн в год каждый. Топливо с этих заводов планируется закупить для российского рынка, но переговоры «идут нелегко», говорит один из источников Reuters: «Беларуси выгодно экспортировать свои нефтепродукты».
Сколько именно потребуется белорусского бензина, пока неясно: ситуация на топливном рынке РФ постоянно меняется, происходят новые пожары на НПЗ. «Если удастся завершить ремонт в короткие сроки, то дефицит топлива будет не очень заметным», — сказал источник Reuters в одной из крупных нефтяных компаний.
C 11 марта после серии аварий на крупных НПЗ, оптовые биржевые цены на АИ-92 выросли на 13%, АИ-95 — на 8%, а летнее дизтопливо подорожало на 11,9%.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 05:20
katso
Почему такое внимание уделяется тому английскому? С кем будет по английски разговаривать пилот украинского Ф16 в бою? С украинским же диспетчером? Не потому ли что всегда можно сказать "ну еще недостаточно, надо бы еще поучить, акцент не тот"?
Как же ж в 2011м году английского хватало для совместных полетов в одной кабине,
Уфф)))))
А я уже и забыл насколько вы невежда в авиации. Непонятно только зачем продолжаете танцевать на все тех же граблях. Особо эпично, как вы сюда Януковича прикрутили, в контексте «а вот при нем вопрос решили»
Можно я не буду отвечать зачем Английский для пилота самолета, где летные и технические документы (несколько довольно толстых книг) на Английском, инструктор в кабине говорит на Английском, а места для переводчика как в вертолете - нет, и летать надо в небе (в том числе самостоятельные полеты) , в котором в эфире все пилоты и air traffic controller говорит на Английском??
Насколько примитивным надо быть , чтобы видеть в пилоте истребителя лишь водителя немецкого автомобиля, который в вашем понимании может же проехать через Германию по немецким автобанам без немецкого языка, а тут то чего?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 06:38
katso написав: Ой+ написав:
Хоча насправді і не переплутав - найбільш точна транскрипція якраз так як він і виловився. І прізвище для Китаю цілком нормальне - відомий китайський філософ мав таке.
Ну не надо считать китайцев глупыми, особенно дипломатов - они обычно в совершенстве знают язык той страны куда едут и понимают оттенки и то что несмотря на что на родине человека могут звать конкретно как наше слово на три буквы, у нас в стране уважительное произношение будет именно Хуэй. И да, здесь Китай вызывает уважение, не прошло и недели как не следящего за базаром Мячика сняли, чай политика это не луганский рынок, можно только представить какие аргументы привел Китай,
Для зняття це тільки привід на думку деяких політоглядачів. Згоден, що китайці зовсім не дурні і все прекрасно зрозуміли, але в мене складається враження, що попри всі їхні здобутки і претензії на перше місце у світі, десь в глибині китайської душі є комплекси меншовартості.
Ну і читайте самі китайську пресу (через впн), як вони подають:
Інша справа, що дипломати на то і вчаться, щоб красиво виходити з таких ситуацій.
Хоча проросійську в даній ситуації позицію Китаю це навряд чи змінить.
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