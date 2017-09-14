Додано: Чет 28 бер, 2024 04:50

Россия столкнулась с резким падением производства бензина после серии налетов украинских беспилотников, удары которых парализовали работу крупных НПЗ «Роснефти» и «Лукойла».

За неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в стране упал на 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, отчитался в среду Росстат.

Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тысячи тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн.

По подсчетам Reuters, в настоящий момент простаивают 14% мощностей первичной переработки нефти на российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.

13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе прекратили работу две установки, в результате чего производство бензина упало на треть (3,3 тысячи тонн в сутки), а дизтоплива больше, чем на половину (5,8 тысячи тонн в сутки). 16 марта из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани, а в минувшие выходные одну из двух установок по переработке нефти остановил Куйбышевский НПЗ «Роснефти».

Из-за угрозы дефицита топлива Россия начала переговоры с Беларусью об импорте бензина, сообщили Reuters источники в отрасли. По их словам, российские компании могут увеличить поставки нефти на НПЗ Беларуси — «Нафтан» и Мозырский мощностью 12 млн тонн в год каждый. Топливо с этих заводов планируется закупить для российского рынка, но переговоры «идут нелегко», говорит один из источников Reuters: «Беларуси выгодно экспортировать свои нефтепродукты».

Сколько именно потребуется белорусского бензина, пока неясно: ситуация на топливном рынке РФ постоянно меняется, происходят новые пожары на НПЗ. «Если удастся завершить ремонт в короткие сроки, то дефицит топлива будет не очень заметным», — сказал источник Reuters в одной из крупных нефтяных компаний.

C 11 марта после серии аварий на крупных НПЗ, оптовые биржевые цены на АИ-92 выросли на 13%, АИ-95 — на 8%, а летнее дизтопливо подорожало на 11,9%.