Источник в администрации президента России сообщил «Верстке», что российской армии нужно дополнительно 300 тысяч бойцов для начала операции по окружению Харькова. При этом россияне надеются захватить город, не превращая его во «второй Мариуполь».В ISW говорят, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией, которая требовала бы длинных рейдов по открытой местности, к которым российские войска не прибегали с начала полномасштабного вторжения.Исследователи напоминают, что сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, которая имеет целью выйти к реке Оскол в Харьковской области. Но даже если здесь они будут иметь успех, дальнейшее продвижение в этом направлении является таким же сложным, как и от границы с Белгородской областью, если не более сложным.