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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7401740274037404>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:27

  Shaman написав:дронами.

ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось

тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів?
Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?)
P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч (!) ухилянтів і це тільки в Івано-Франківській області, — заступник начальника обласного ТЦК
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:35

  Ой+ написав:..............
Ну і читайте самі китайську пресу (через впн), як вони подають:
Special Representative of the Chinese Government on Eurasian Affairs Li Hui https://www.mfa.gov.cn/eng/wjbxw/202403 ... 66358.html

.....

У меня открылось без впн.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:38

  vitaliiangel написав:
...............
Якщо реалізують підхід часів АТО «30% воюють — 30% відпочивають — 30% готуються на полігонах», то чисельність Сил оборони слід збільшити щонайменше на 60%. Залишається 10% — це звична армійська текучка (за сімейними, на лікуванні, навчанні тощо).


за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У лютому — 159,8 млрд грн», — сказано в повідомленні.


то есть к существующим 55,4% расходов на оборону неназванный мной аналитик предлагает добавить ещё 60%

В отличие от жидкостей, газы не имеют фиксированного объёма, а стремятся заполнить весь доступный объём (в данном случае весь бюджет)

Увеличение численности армии на 60% не означает увеличение расходов на 60%.
Хотя, конечно, увеличивать придётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:45

  ЛАД написав:Увеличение численности армии на 60% не означает увеличение расходов на 60%.
Хотя, конечно, увеличивать придётся.
лично знаю тыловых военных ни дня не воевавших с з/п 70тыс. То есть предлагается сохранить тыловым плюшки, при этом за счёт людей не имеющих опыта всл увеличить ЗСУ на 60% . У нас для одних война, а для других денежный дождь. Так эта война никогда не закончится, кто ж откажется от 70тыс в тылу и от таких бюджетов в целом?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:51

ЛАД

Увеличение численности армии на 60% не означает увеличение расходов на 60%.


А если применить KPI? И потом взять интеграл? Отож..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:02

Старий воїн - мудрий воїн

  katso написав:
  fox767676 написав:достаточно прилагательного "всякие"
не люблю Китай, за неосужденого Мао и путина
но придется балансировать
Одна Европа нас пока не вытянет


Да черт с ним с Китаем, но бывший директор луганского рынка видимо не понял базовый принцип дипломатии - идешь в политики будь добр быть готовым разговаривать с оппонентом вежливо и уважительно, каким бы мудаком он не был - как бы тюремным психиатрам тоже приходится с маньяками раCзговаривать. Не хочешь\ не умеешь вежливо - пожалуйста иди в военные, там можно не вежливо, задачи будут другие. Но нет они идут в политики и там машут кулаками - ребята, там не за это платят.

Старий воїн - мудрий воїн.
Нахіба йому балістика в центр приняття рішення де чисто випадково може з високою імовірністю а не посада посла не в останній країні НАТО.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:11

Источник в администрации президента России сообщил «Верстке», что российской армии нужно дополнительно 300 тысяч бойцов для начала операции по окружению Харькова. При этом россияне надеются захватить город, не превращая его во «второй Мариуполь».

В ISW говорят, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозной кампанией, которая требовала бы длинных рейдов по открытой местности, к которым российские войска не прибегали с начала полномасштабного вторжения.

Исследователи напоминают, что сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, которая имеет целью выйти к реке Оскол в Харьковской области. Но даже если здесь они будут иметь успех, дальнейшее продвижение в этом направлении является таким же сложным, как и от границы с Белгородской областью, если не более сложным.

https://zn.ua/war/rossijane-rasschityva ... l-isw.html


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто-то должен в АП путена сообщить, что выборы уже прошли и они не собирались после выборов никуда наступать. Ведь территории им не нужны, а иначе зачем бы они оставляли херсон и уходили из-под Киева и Чернигова..,
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:15

  hume написав:За неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч (!) ухилянтів і це тільки в Івано-Франківській області, — заступник начальника обласного ТЦК

25 областей плюс Київ -> лям ухилянтів-бігунців
flyman
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