RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7401740274037404
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:20

  Banderlog написав:
  Shaman написав:дронами.

ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось

тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів?
Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?)
P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.

А якже 1 000 000 дронів (https://suspilne.media/643216-nastupnog ... zelenskij/)? Сьогодні 28.03.2024 - і вже біля 250 000 дронів передано на фронт (це не враховуючи дрони від цивільних і спільноти Стерненка).
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 28 бер, 2024 09:22, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8760
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заниматься бандитизмом под камеры прохожих, игнорировать конституцию и в тупую сидеть на троне бессрочно.
Вообще, назвать вещи своими именами- это кацапня и Ипсо.
Пол года назад, написать про отставку Залужного было Ипсо. До этого про резникова- ипсо. До этого никто не верил про бусы, было ипсо.
Завтра отрезать ухо будет в порядке вещей.
И чем вы отличаетесь от кацапов?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 17.12.22
Подякував: 80 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смотрю у вас серьезно подтекать с крыши стало. Успокойтесь, погода налаживается, поменьше новостей читать и донатить на дроны.
hume
 
Повідомлень: 9675
З нами з: 27.12.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1886 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:25

Бетон

И чем вы отличаетесь от кацапов


За сообщение выше вам бы уже резали ухи. Чтобы узнать кто ваши сообщники :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 11519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 626 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:33

  Бетон написав:Заниматься бандитизмом под камеры прохожих, игнорировать конституцию и в тупую сидеть на троне бессрочно.
Вообще, назвать вещи своими именами- это кацапня и Ипсо.
Пол года назад, написать про отставку Залужного было Ипсо. До этого про резникова- ипсо. До этого никто не верил про бусы, было ипсо.
Завтра отрезать ухо будет в порядке вещей.
И чем вы отличаетесь от кацапов?

Ждуни нєгодуют
Вони такі прогнозовані, що навіть нецікаво.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2644
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:48

  hume написав:Смотрю у вас серьезно подтекать с крыши стало. Успокойтесь, погода налаживается, поменьше новостей читать и донатить на дроны.



поки що офіційна позиція держави разом з армією - економічний фронт не потрібен
fox767676
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 13.06.20
Подякував: 295 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7401740274037404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17559
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 593192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.