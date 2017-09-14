ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось
тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів? Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?) P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.
buratinyo написав:Нам очень нужны самолеты F-35. А F-16 не дождемся наверное уже никогда. Подозреваю, что из за подозрений об их морального устаревания и, как следствие, ожидания их больших потерь. Подозреваю, что кремль подготовился к противодействию этим F-16, и американцы это как-то узнали.
Ф-35 нам не світять. Аби пару ескадрилій Ф-16 отримати - було би класно. Не дають - думаю, тут причин багато. Від технічного стану літаків до підготовки пілотів. Не треба шукати хитрого умислу там, де банальне розпіздяйство. Тим більше, значну частину літаків, які нам мають передати - планували списувати. P.S. УМПБ Д-30 - це якби не є щось супер нове. До старої радянської бомби приклеїли не лише крила, а й двигун.
Нет никаких причин, по которым большая часть снарядов не может быть отправлена в Украину, если есть средства для оплаты каждого снаряда стоимостью 5000 долларов. В сочетании со снарядами из Европейского Союза, а также отдельной чешской инициативой, срочные поставки снарядов из США могут впервые в более широкой войне дать Украине устойчивое артиллерийское преимущество. ............ Но у Украины есть всего три батареи «Патриот» с примерно тремя десятками пусковых установок – и пара этих пусковых установок была потеряна в разрушительной ракетной засаде в начале марта. Батареи разбросаны тонко. Обычно Киев защищают. Другой защищает Одессу, стратегический порт Украины на Черном море. Третья батарея, судя по всему, путешествует по линии фронта, чтобы атаковать российские самолеты.
В идеале Украина разместила бы батарею «Патриот» стоимостью 1 миллиард долларов в каждом из полдюжины крупнейших городов, а также выделила бы по одной на восточный и южный фронты. И эти батареи должны иметь возможность стрелять с максимальной скоростью, а это означает, что им потребуется постоянный запас ракет, каждая из которых стоит около 3 миллионов долларов.
Удвоение или утроение украинских сил «Патриот» могло бы помочь украинцам вернуть контроль над воздухом над линией фронта, а также обратить вспять тревожную тенденцию к более масштабным и кровавым российским ракетным ударам по украинским городам.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 бер, 2024 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.
воно не розчехлиться доки не отримає економічно по башці крім дронів, вся стрічка, всі канали забиті допоможіть на авто на тепловізори на операцію Ні, економічний фронт не потрібен, будєм видьоргівать класово чуждих для імітації соціаліалістіческой справєдлівості, там вже вони нікуди не дінуться, задонатять собі та побратимам 100% відсотків
Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.
воно не розчехлиться доки не отримає економічно по башці крім дронів, вся стрічка, всі канали забиті допоможіть на авто на тепловізори на операцію Ні, економічний фронт не потрібен, будєм видьоргівать класово чуждих для імітації соціаліалістіческой справєдлівості, там вже вони нікуди не дінуться, задонатять собі та побратимам 100% відсотків
Государство экономически по башке не получит, помощь идёт с запада, а значит особо думать не нужно про какую-то там экономику. Ещё и воровать можно в особо крупных размерах. Для меня большая загадка почему ничего не делают с коррупцией, мародёрство в войну худшее из преступлений.
Можно донатить адресно, к сожалению из-за ситуации в стране у многих опускаются рук, народ отдает последнее, а прикорытные как не в себя.
Когда открыли декларации за прошлый год улыбнулся, зам мин обороны Умерова весь 2022 год переводил деньги в Польшу, что-то около 11 лямов напереводил. Топовый чиновник Минобороны выводящий деньги из страны охрененный мотиватор))
Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.
воно не розчехлиться доки не отримає економічно по башці крім дронів, вся стрічка, всі канали забиті допоможіть на авто на тепловізори на операцію Ні, економічний фронт не потрібен, будєм видьоргівать класово чуждих для імітації соціаліалістіческой справєдлівості, там вже вони нікуди не дінуться, задонатять собі та побратимам 100% відсотків
Государство экономически по башке не получит, помощь идёт с запада, а значит особо думать не нужно про какую-то там экономику.
На жаль допомога йде в масштабах, співмірних з залишками економіки. Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації. Але цього не сталося
Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.
Я якось аналізував, а от зараз наприклад нам дають 2т танків, 1000 САУ, 100 патріотів ну і далі… І у нас оті казкарі про черенки від лопат що, підуть добровольцями вчитись на нову техніку? Та ніколи! Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому. Чи дронів нема? Є. І потреба в операторах є. Тобто що? Розповіді про «палки і черенки» - нахрюк кацапський.