Додано: Чет 28 бер, 2024 12:14



точка зрения удивительно совпадает с точкой зрения моего бывшего приятеля, тыловой крысы, ни дня не воевавшего.







когда психолог/музыкант/преподаватель отказывает лечить кому то зубы







А в чем совпадают наши точки зрения?Он не воевал ,и как ты говоришь не собирается, я - даОн получает деньги из бюджета - я нетА совпадения то в чем? В том, что ты должен начать либо защищать страну, либо платить тем, кто эти делает? Так это не его и моя точка зрения, а базовые вещи.1. У тебя почему-то психолог , музыкант и преподаватель 3 разные профессии, а не просто гражданский. Очевидно ты понимаешь, что преподаватель не стоматолог. А военный у тебя почему-то один. То есть летчик в твоем понимании идет в окоп, а пехотинец на корабль. Но это не так.2. Есть высококвалифицированные специальности (как у гражданских , так и у военных), а есть нет. То есть да, уборщик с улицы не сможет лечить зубы. Солдат не сможет летать.Тебя , как мобилизированного, не посадят в армии лечить зубы , то есть в самолет. Тебе дадут то, что ты освоишь за 2 месяца- автомат и может дрон.Ты считаешь что ты не осилишь? Я уверен что осилишь. Тогда может ты наконец поймешь, что твои рассказы о тебе на курсах стоматолога - дикая чушь?3. Как на гражданке завуч в школе не моет туалет и не подметает двор, так в армии летчик не сидит в окопе отбивая атаку. По крайней мере пока достаточно рабочих подметающих двор (солдат стрелковых подразделений). А их на диванах полно. А частности ты есть.Что тебе из этого не понятно?И еще.. Вот тот очередной травмирующий твою неокрепшую психику тыловой жирный крыс..ты уверен что он получает 70? Не когда-то, когда всем в тылу платили что-то дикое, а именно сейчас.Ты уверен, что он бесполезный в тылу?