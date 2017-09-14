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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7404740574067407>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 11:58

  Hotab написав:fox767676

Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.


Я якось аналізував, а от зараз наприклад нам дають 2т танків, 1000 САУ, 100 патріотів ну і далі…

Если уж мечтать -- зачем на полпути останавливаться? ... и Макрон -- а вслед за ним и все остальное НАТО вводит войска сначала под Харьков, а потом еще и севернее :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:05

  Hotab написав:У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
пришли к тому что ты 1й сорт) И все твои предложения лично тебя не касаются. Твоя точка зрения удивительно совпадает с точкой зрения моего бывшего приятеля, тыловой крысы, ни дня не воевавшего.

Он мне так и сказал что его ВОС на фронте не востребована, а рядовым в окоп полковника - низзя. Переучивать его никто не будет. Живёт и радуется жизни, покупает авто, сидит в ресторанах и (наверное) мечтает, чтобы война продлилась подольше. Где бы он ещё в тылу заработал 70к? Смотрю я на него и очень хочется пойти в ЗСУ дронщиком. Так же как и тебе. Ты же не сам эту белиберду выдумываешь, а транслируешь коллективную тыловую крысу.

Но есть нюанс, когда психолог/музыкант/преподаватель отказывает лечить кому то зубы это хотя бы понятно, всю жизнь он занимался одним и тут куяк надо себя полностью менять. Не все так могут. А когда военный заявляет что он почётная тыловая крыса, поэтому воевать должны музыканты и психологи - это дно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:07

  _hunter написав:
  Hotab написав:fox767676

Можно було б забити на економічний фронт якщо б нам дійсно дали тисячі одиниць техніки з метою швидкою деокупації.


Я якось аналізував, а от зараз наприклад нам дають 2т танків, 1000 САУ, 100 патріотів ну і далі…

Если уж мечтать -- зачем на полпути останавливаться? ... и Макрон -- а вслед за ним и все остальное НАТО вводит войска сначала под Харьков, а потом еще и севернее :lol:

дають в межах "пітримки трусів", але простіше рішення станцювати віртуального патріотичного гопака а незгодним наклеєти лейбу нахрюків
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:14

vitaliiangel



точка зрения удивительно совпадает с точкой зрения моего бывшего приятеля, тыловой крысы, ни дня не воевавшего.


А в чем совпадают наши точки зрения?
Он не воевал ,и как ты говоришь не собирается, я - да
Он получает деньги из бюджета - я нет
А совпадения то в чем? В том, что ты должен начать либо защищать страну, либо платить тем, кто эти делает? Так это не его и моя точка зрения, а базовые вещи.


когда психолог/музыкант/преподаватель отказывает лечить кому то зубы




1. У тебя почему-то психолог , музыкант и преподаватель 3 разные профессии, а не просто гражданский. Очевидно ты понимаешь, что преподаватель не стоматолог. А военный у тебя почему-то один. То есть летчик в твоем понимании идет в окоп, а пехотинец на корабль. Но это не так.
2. Есть высококвалифицированные специальности (как у гражданских , так и у военных), а есть нет. То есть да, уборщик с улицы не сможет лечить зубы. Солдат не сможет летать.
Тебя , как мобилизированного, не посадят в армии лечить зубы , то есть в самолет. Тебе дадут то, что ты освоишь за 2 месяца- автомат и может дрон.
Ты считаешь что ты не осилишь? Я уверен что осилишь. Тогда может ты наконец поймешь, что твои рассказы о тебе на курсах стоматолога - дикая чушь?
3. Как на гражданке завуч в школе не моет туалет и не подметает двор, так в армии летчик не сидит в окопе отбивая атаку. По крайней мере пока достаточно рабочих подметающих двор (солдат стрелковых подразделений). А их на диванах полно. А частности ты есть.

Что тебе из этого не понятно?

И еще.. Вот тот очередной травмирующий твою неокрепшую психику тыловой жирный крыс..
ты уверен что он получает 70? Не когда-то, когда всем в тылу платили что-то дикое, а именно сейчас.
Ты уверен, что он бесполезный в тылу?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 12:42, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:18

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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:21

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
пришли к тому что ты 1й сорт) И все твои предложения лично тебя не касаются.


ты только это понял?
это стало понятно еще тогда, когда он заявил что он дорогостоящий специалист потому его низзя трогать. себя он бережет - это других он мастак на окопы сватать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:24

  Hotab написав:У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
Тут фишка в том, виталя , что после «курсов стоматолога» тебя не зубы людям лечить отправят, а просто буравчиком шум создавать.
Но твои @немного дебильные» отмазки вдвойне несостоятельны: стоматолога учат 5-7 лет, а дронщика пару месяцев. То есть никакой проблемы с тобой в этом вопросе нет. Главное слезть с кровати. Это первый твой подвиг будет. Остальное сложится само.

Пілотом дрона, як і пілотом гелікоптера, можуть бути далеко не всі. Особливо у 40+
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_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:24

  Hotab написав:Кто-то должен в АП путена сообщить, что выборы уже прошли и они не собирались после выборов никуда наступать. Ведь территории им не нужны, а иначе зачем бы они оставляли херсон и уходили из-под Киева и Чернигова..,

насправді території їм й не потрібно, але як символ. бо так захопити Харків - це не знищення Бахмуту та Авдіївку.

тут дилема у російських генералів - хто б сказав царю, що це неможливо? дурних нема.

дивимось, чи буде мобілізація на Раші, чи ні. без мобілізації цього не буде
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:29

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
Тут фишка в том, виталя , что после «курсов стоматолога» тебя не зубы людям лечить отправят, а просто буравчиком шум создавать.
Но твои @немного дебильные» отмазки вдвойне несостоятельны: стоматолога учат 5-7 лет, а дронщика пару месяцев. То есть никакой проблемы с тобой в этом вопросе нет. Главное слезть с кровати. Это первый твой подвиг будет. Остальное сложится само.

Пілотом дрона, як і пілотом гелікоптера, можуть бути далеко не всі. Особливо у 40+
Курси тут безсилі.

Він буде дуже зацікавлений і буде старатись . Бо альтернатива - окоп.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:32

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:У меня другая опция, я не «лежу» на пенсии.
пришли к тому что ты 1й сорт) И все твои предложения лично тебя не касаются.


ты только это понял?
это стало понятно еще тогда, когда он заявил что он дорогостоящий специалист потому его низзя трогать. себя он бережет - это других он мастак на окопы сватать.


Здравствуйте .
Вы так обеспокоены за Хаттаба , что всегда забываете о себе .
Где вы воюете или воевали , чтоб так просто делаете "космические умозаключения " ?
Почему вы не в армии ? Что и где у вас болит или отклеилось ?
холява
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  #<1 ... 7404740574067407>
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