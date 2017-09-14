Если уж мечтать -- зачем на полпути останавливаться? ... и Макрон -- а вслед за ним и все остальное НАТО вводит войска сначала под Харьков, а потом еще и севернее
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Додано: Чет 28 бер, 2024 11:58
Если уж мечтать -- зачем на полпути останавливаться? ... и Макрон -- а вслед за ним и все остальное НАТО вводит войска сначала под Харьков, а потом еще и севернее
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:05
пришли к тому что ты 1й сорт) И все твои предложения лично тебя не касаются. Твоя точка зрения удивительно совпадает с точкой зрения моего бывшего приятеля, тыловой крысы, ни дня не воевавшего.
Он мне так и сказал что его ВОС на фронте не востребована, а рядовым в окоп полковника - низзя. Переучивать его никто не будет. Живёт и радуется жизни, покупает авто, сидит в ресторанах и (наверное) мечтает, чтобы война продлилась подольше. Где бы он ещё в тылу заработал 70к? Смотрю я на него и очень хочется пойти в ЗСУ дронщиком. Так же как и тебе. Ты же не сам эту белиберду выдумываешь, а транслируешь коллективную тыловую крысу.
Но есть нюанс, когда психолог/музыкант/преподаватель отказывает лечить кому то зубы это хотя бы понятно, всю жизнь он занимался одним и тут куяк надо себя полностью менять. Не все так могут. А когда военный заявляет что он почётная тыловая крыса, поэтому воевать должны музыканты и психологи - это дно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 бер, 2024 12:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:07
дають в межах "пітримки трусів", але простіше рішення станцювати віртуального патріотичного гопака а незгодним наклеєти лейбу нахрюків
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:14
vitaliiangel
А в чем совпадают наши точки зрения?
Он не воевал ,и как ты говоришь не собирается, я - да
Он получает деньги из бюджета - я нет
А совпадения то в чем? В том, что ты должен начать либо защищать страну, либо платить тем, кто эти делает? Так это не его и моя точка зрения, а базовые вещи.
1. У тебя почему-то психолог , музыкант и преподаватель 3 разные профессии, а не просто гражданский. Очевидно ты понимаешь, что преподаватель не стоматолог. А военный у тебя почему-то один. То есть летчик в твоем понимании идет в окоп, а пехотинец на корабль. Но это не так.
2. Есть высококвалифицированные специальности (как у гражданских , так и у военных), а есть нет. То есть да, уборщик с улицы не сможет лечить зубы. Солдат не сможет летать.
Тебя , как мобилизированного, не посадят в армии лечить зубы , то есть в самолет. Тебе дадут то, что ты освоишь за 2 месяца- автомат и может дрон.
Ты считаешь что ты не осилишь? Я уверен что осилишь. Тогда может ты наконец поймешь, что твои рассказы о тебе на курсах стоматолога - дикая чушь?
3. Как на гражданке завуч в школе не моет туалет и не подметает двор, так в армии летчик не сидит в окопе отбивая атаку. По крайней мере пока достаточно рабочих подметающих двор (солдат стрелковых подразделений). А их на диванах полно. А частности ты есть.
Что тебе из этого не понятно?
И еще.. Вот тот очередной травмирующий твою неокрепшую психику тыловой жирный крыс..
ты уверен что он получает 70? Не когда-то, когда всем в тылу платили что-то дикое, а именно сейчас.
Ты уверен, что он бесполезный в тылу?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 12:42, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:18
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Додано: Чет 28 бер, 2024 12:21
ты только это понял?
это стало понятно еще тогда, когда он заявил что он дорогостоящий специалист потому его низзя трогать. себя он бережет - это других он мастак на окопы сватать.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:24
Пілотом дрона, як і пілотом гелікоптера, можуть бути далеко не всі. Особливо у 40+
Курси тут безсилі.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:24
насправді території їм й не потрібно, але як символ. бо так захопити Харків - це не знищення Бахмуту та Авдіївку.
тут дилема у російських генералів - хто б сказав царю, що це неможливо? дурних нема.
дивимось, чи буде мобілізація на Раші, чи ні. без мобілізації цього не буде
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:29
Він буде дуже зацікавлений і буде старатись . Бо альтернатива - окоп.
Додано: Чет 28 бер, 2024 12:32
Здравствуйте .
Вы так обеспокоены за Хаттаба , что всегда забываете о себе .
Где вы воюете или воевали , чтоб так просто делаете "космические умозаключения " ?
Почему вы не в армии ? Что и где у вас болит или отклеилось ?
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