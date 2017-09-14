Додано: Чет 28 бер, 2024 12:43

Banderlog написав: Shaman написав: й знову штамп на штампі от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.



на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати

й знову штамп на штампіот для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати

яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))

А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?

За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості? яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?

ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років. й нафта це не лише паливо, це й сировина для хімічної промисловості. тому просто її спалювати - не саме раціональне дійство. це зрозуміло вже на поточний момент.й в розвинених країнах керують люди, які в тому числі й думають на перспективу. й коли обсяги нафти скоротяться, дехто вже бути отримувати енергію з інших джерел. а дехто лише отямиться - а що ж робити. а потім знову розмови - чому одні країни багаті, а інші бідні.й загальне потепління ніхто не відміняв. але тут не буду дискутувати з причин. бо й на цьому форумі є ті, хто не вірять. а дехто ще й не визнає що воно є, хоча вже кожен може відчути - клімат таки змінився.яка рука ринку?рука держави, яка вирішили, що населення має купувати еенергію втричі дешевше від ринкової вартості. тому Енергатоом інколи й продає її за 1 коп, щоб виконати цей популізм держави. а так би продавали б атомну еенергію на енергоринку.вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди. й вартість зеленої еенергії за поточною схемою фінансування покладена на всіх споживачів еенергії рівномірно.а платить за весь цей банкет - Енергоатом