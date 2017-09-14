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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74047405740674077408>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:24

  Hotab написав:Кто-то должен в АП путена сообщить, что выборы уже прошли и они не собирались после выборов никуда наступать. Ведь территории им не нужны, а иначе зачем бы они оставляли херсон и уходили из-под Киева и Чернигова..,

насправді території їм й не потрібно, але як символ. бо так захопити Харків - це не знищення Бахмуту та Авдіївку.

тут дилема у російських генералів - хто б сказав царю, що це неможливо? дурних нема.

дивимось, чи буде мобілізація на Раші, чи ні. без мобілізації цього не буде
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й знову штамп на штампі :D от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.

на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати

яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))
А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?
За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?

ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років. й нафта це не лише паливо, це й сировина для хімічної промисловості. тому просто її спалювати - не саме раціональне дійство. це зрозуміло вже на поточний момент.

й в розвинених країнах керують люди, які в тому числі й думають на перспективу. й коли обсяги нафти скоротяться, дехто вже бути отримувати енергію з інших джерел. а дехто лише отямиться - а що ж робити. а потім знову розмови - чому одні країни багаті, а інші бідні. :)

й загальне потепління ніхто не відміняв. але тут не буду дискутувати з причин. бо й на цьому форумі є ті, хто не вірять. а дехто ще й не визнає що воно є, хоча вже кожен може відчути - клімат таки змінився.

яка рука ринку? :lol: рука держави, яка вирішили, що населення має купувати еенергію втричі дешевше від ринкової вартості. тому Енергатоом інколи й продає її за 1 коп, щоб виконати цей популізм держави. а так би продавали б атомну еенергію на енергоринку.

вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди. й вартість зеленої еенергії за поточною схемою фінансування покладена на всіх споживачів еенергії рівномірно.

а платить за весь цей банкет - Енергоатом 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:дронами.

ви гадаєте у країні, де державна корупція - невід'ємна складова, все добре з енергосистемою. є там вузькі місця. й нічого там з часів срср теж не будувалось

тоді саме дурне питання. а у нас більше дронів? Точно? ))) і дальніх бпла? І розвідувальних? І підготовлених пілотів?
Бо ми їх швидше закупляєм в китаю тому шо в нас населення краще донатить?)
P/s чуть про переваги приватної ініціативи над державним підходом. В нас знову підірвались люди при саморобному виготовленні скидів до дронів. Зате без корупції обійшлось.

до чого тут більше? ми ще не атакували системно енергомережу Раші. можливості схоже є. в цю гру - поламай енергосистему можна грати вдвох. й Раша теж вразлива до цих загроз, можливо навіть більше за нас. просто взимку це взагалі може стати геноцидом, чому ми з цим обережні.
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 28 бер, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років

А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:20

  sashaqbl написав:
  buratinyo написав:Нам очень нужны самолеты F-35. А F-16 не дождемся наверное уже никогда. Подозреваю, что из за подозрений об их морального устаревания и, как следствие, ожидания их больших потерь. Подозреваю, что кремль подготовился к противодействию этим F-16, и американцы это как-то узнали.

Ф-35 нам не світять. Аби пару ескадрилій Ф-16 отримати - було би класно.
Не дають - думаю, тут причин багато. Від технічного стану літаків до підготовки пілотів. Не треба шукати хитрого умислу там, де банальне розпіздяйство.
Тим більше, значну частину літаків, які нам мають передати - планували списувати.
P.S. УМПБ Д-30 - це якби не є щось супер нове. До старої радянської бомби приклеїли не лише крила, а й двигун.

Світять, якщо ними будуть керувати пілоти НАТО, але ж найвеличнівійший публічно заявив "поки стоїть Україна..." (хтозна, що він там ще заявив непублічно).
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років

А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.

якись цифри по нафті?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:34

  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Все дуже просто - рік тому були зовсім інші умови...

й звідки саме цитата?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:40

  hume написав:Бетон вроде говорил, что донатит. Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.

Только не проходимцам разным, вроде притулы, стерненка и прочих. Только напрямую батальонам.
Мне нравятся разные аферисты типа эпицентра, сильпо, новуса, которые собирают на кассах деньги, а выдают как будто они со своей прибыли донатят
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .
Дюрі-бачі
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