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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:49
Притула бідкається що боєць зняв відео на фоні ржавої буханки зі словами: Дякую сірьожа. Відео набрало дофіга переглядав, а боєць сказав, що це жарт.
І тут Притула на чистому оці жаліється що жарт не смішний, а страшний.
Серьжа ця "шутка" не страшніше твоєї про Тису. Шутник, блин
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Бетон
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:51
Бетон написав: hume написав:
Бетон вроде говорил, что донатит. Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.
Только не проходимцам разным, вроде притулы, стерненка и прочих. Только напрямую батальонам.
Мне нравятся разные аферисты типа эпицентра, сильпо, новуса, которые собирают на кассах деньги, а выдают как будто они со своей прибыли донатят
Они донатят как с прибыли, так и собирают на кассах. Общий котёл всегда лучше и жирнее кашу сварит.
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stm
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:56
Hotab написав:Бетон
Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.
Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
И да, бедных и «у меня действительно ничего нет» уже выгребли. Они были в селах.
В городах все у всех есть, и даже не особо меньше стало.
Давай предметно:
Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?
Ты? Отдашь! Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буду занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.
Кто еще?
Хотаб, от мене оце☝️ виділене зацікавило
Тобто ти(якщо тобі не запропонують на фронті якесь "тепле/цікаве місце/посаду") то ти краще будеш сплачувати "дань/мзду", ніж йти на фронт?
Я правильно зрозумів?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:58
stm написав: Бетон написав: hume написав:
Бетон вроде говорил, что донатит. Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.
Только не проходимцам разным, вроде притулы, стерненка и прочих. Только напрямую батальонам.
Мне нравятся разные аферисты типа эпицентра, сильпо, новуса, которые собирают на кассах деньги, а выдают как будто они со своей прибыли донатят
Они донатят как с прибыли, так и собирают на кассах.
А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?
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_hunter
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:59
Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
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unicdima
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Додано: Чет 28 бер, 2024 13:59
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Кому тут на дронщика заважає сітківка? Нікому.
тыш тоже не идёшь учиться на дронщика, если по легенде вертолета для тебя не нашлось. А другие должны)
Нахіба?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:00
_hunter написав:
А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?
Нет.
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stm
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:06
Бетон написав:
Притула бідкається що боєць зняв відео на фоні ржавої буханки зі словами: Дякую сірьожа. Відео набрало дофіга переглядав, а боєць сказав, що це жарт.
І тут Притула на чистому оці жаліється що жарт не смішний, а страшний.
Серьжа ця "шутка" не страшніше твоєї про Тису. Шутник, блин
У Притулы есть не очень хорошие качества человека. Раздутое эго и неспособность с юмором принять шутку в свой адрес. Вроде заявлялся как юморист. Пока все эти люди помогают смысла критиковать нет, кто-то им задонатит, кто-то адресно.
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hume
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:07
unicdima написав:
Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Наприклад за Супутник, щоб там не нахрюкували, але приніс багато користі по виносу рашиських ресурсів. Плюс йдуть постійні збори на різні цікаві і болючі теми. Ну і всередині країни... рейтинги підтримки.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:11
unicdima написав:
Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Не оценили покупку спутника, на который собрали за 3 дня) поговаривают ему донатят некоторые из олигархов с прицелом вставить его в следующие выборы. Вроде не секрет, что он давно хочет в политику. + Пересичным показалось завышена цена на броневики, которые он завозил из Великобритании. Вроде всё. Пусть работает на благо, не хотите Притуле донатить донатьте не Притуле.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 28 бер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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hume
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