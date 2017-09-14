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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:12
Shaman написав:
вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди.
а платить за весь цей банкет - Енергоатом
значить таки директивно? З державного енергоатому викачуються гроші щоб субсидіювати приватний сектор? А мож десь тут є корупційна складова?
Ну закінчаться нафта і газ то й закінчаться. ) чи ми хочем щоб нафту, яка закінчується використав китай та індія? Поки дешева надо палити.
Чи в нас має бути тільки одна конкурентна перевага -дешева робоча сила? ) А вже дешеві енергоносії то не можно? За чий рахунок в нас дешева робоча сила
Потом одкриваєм кордон і робоча сила відтікає. Шо про це говорить економічна наука? Надо нам населення чи ні?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років
А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.
Ну, вряд ли так уж просто.
Что там с нефтью сказать сложно. Может так, как Вы написали, а, может, и нет. Как-то читал гипотезу, что она и сейчас образуется и довольно быстро.
А зеленая энергетика... Причин много, в т.ч. и экология. Допускаю даже, что это основная. Но уже когда-то писал, в её возможности обеспечить человечество энергией не верю.
А у нас её развитие пошло бодренько благодаря тому, что для "хороших" людей создали очень хорошие условия.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:15
stm написав: _hunter написав:
А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?
Нет.
Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:23
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?
Нет.
Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть?
В финотчете компании.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 14:26
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років
А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.
зелена енергетика, це щось як холодний термояд, погугліть "генератор Россі"
а "кізяк-вітряк", то зовсім не те, не зелене воно, від слова зовсім
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