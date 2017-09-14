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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7406740774087409>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:12

  Shaman написав:вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди.

а платить за весь цей банкет - Енергоатом 8)

значить таки директивно? З державного енергоатому викачуються гроші щоб субсидіювати приватний сектор? А мож десь тут є корупційна складова?
Ну закінчаться нафта і газ то й закінчаться. ) чи ми хочем щоб нафту, яка закінчується використав китай та індія? Поки дешева надо палити.
Чи в нас має бути тільки одна конкурентна перевага -дешева робоча сила? ) А вже дешеві енергоносії то не можно? За чий рахунок в нас дешева робоча сила
Потом одкриваєм кордон і робоча сила відтікає. Шо про це говорить економічна наука? Надо нам населення чи ні?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:15

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років

А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.

Ну, вряд ли так уж просто.
Что там с нефтью сказать сложно. Может так, как Вы написали, а, может, и нет. Как-то читал гипотезу, что она и сейчас образуется и довольно быстро.
А зеленая энергетика... Причин много, в т.ч. и экология. Допускаю даже, что это основная. Но уже когда-то писал, в её возможности обеспечить человечество энергией не верю.
А у нас её развитие пошло бодренько благодаря тому, что для "хороших" людей создали очень хорошие условия.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:15

  stm написав:
  _hunter написав:А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?

Нет.

Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:23

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?

Нет.

Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть? :roll:

В финотчете компании.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:26

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ІМХО одна з причин впровадження зеленої енергетики - це те, що нафта та газ закінчаться відносно скоро. не за 10 років, але по нафті по світу - умовно 50 років. в Раші це взагалі 20-30 років

А я бачу в сучасній "зеленій" енергетиці просто перерозподіл ринку. Нафти ще багато, на сотні років. Інше питання, що собівартість видобутку з нових родовищ в рази вища.

зелена енергетика, це щось як холодний термояд, погугліть "генератор Россі"
а "кізяк-вітряк", то зовсім не те, не зелене воно, від слова зовсім
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:29

  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

без паніки, чеський Петро-Павел підвезе в квітні снаряди, багато
та й хотаб тут пише, що "допомога до літа (минулого)" це нахрюки, тому він спокійно почухує пузо на дивані, а не оператор дрону
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:45

Тернопіль звичайно умовний, реальна локація інша, але тил

  Успіх написав:
  Hotab написав:Бетон

Смори, такие серьёзные штрафы- будут оскаржені.


Для мягкого проникновения штрафы думаю уменьшат до 20 и 50 крнг на первый и второй раз.
И да, бедных и «у меня действительно ничего нет» уже выгребли. Они были в селах.
В городах все у всех есть, и даже не особо меньше стало.

Давай предметно:
Из активных писателей тут, кто не отдаст еще + 20-ку грн в месяц, если вопрос служба или деньги?
Ты? Отдашь!

Я (если ничего интересного в армии не предложат , а дурачком сидеть где-то под Тернополем ) - отдам. Буду занимался своим любимым делом, а не строиться по утрам и вечерам и не летать и вообще без пользы сидеть в армии.

Кто еще?
Хотаб, от мене оце☝️ виділене зацікавило ;)
Тобто ти(якщо тобі не запропонують на фронті якесь "тепле/цікаве місце/посаду") то ти краще будеш сплачувати "дань/мзду", ніж йти на фронт?
Я правильно зрозумів?


А ти то чим читаєш?
Якраз там написано, що якщо запропонують тепленьке місце під Тернополем , то нах воно мені треба. А зараз нічого цікавішого не запропонують. Відрядження політати/постріляти з «Тернополя» на схід будуть на місяць / через півроку. Не цікаво місяцями (10 з 12) займатись куйньою під Тернополем.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:50

  unicdima написав:Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Може просто зазарять тому, що він зробив собі ім'я під час війни. Він вже не гуморист, тепер впливова людина.
Цікаву інфу бачив і вперше замислився. За часи війни українці ( народ та бізнес) задонатили приблизно 2,5 мільярди доларів. А "заграніца" за цей час дала допомоги на 170 мільярдів. Десь 10% гумканітарка а інше навпіл зброя та гроші. Ще не забуваємо, що україна витрачає "свої" з бюджету на війну. Але у всіх на слуху тільки те, що фронт тримається тільки на волонтерах. Може і із за цього хтось не долюблює "медійно відомих" особистостей.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 14:58

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Нет.

Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть? :roll:

В финотчете компании.

Т.е. не знаете. Но что Бетон не прав -- уверены... :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:01

  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Аналогічно.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. Харкову зараз загрожують виключно обстріли.
Дедалі частіше з'являються розмови про те, що російські окупанти найближчим часом мають намір розпочати новий масштабний наступ, і їхньою метою нібито може стати Харків. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) прокоментували чутки.

Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/636 ... -na-harkiv
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