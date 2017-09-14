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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7406740774087409
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:02

Успіх
70% від 8К грн - всі виберуть "плати мзду". :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:07

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Ок.
Давай без тих "круть-верть" відповідей ;)
Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?

70% від 8К грн - всі виберуть "плати мзду". :lol:

по легенді в пілота ЧВК 8..10куе (не гривень) в місяць
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А зараз нічого цікавішого не запропонують
ты весь такой незаменимый и дорогостоящий, но почему то ничего тебе не предлагают. А для тех кого ловят бусиками есть несколько супер предложений, от которых невозможно отказаться.

Це якесь питання чи пропозиція? З чим ти не згоден?
Ти б хотів щоб ловили в бусік і везли під Тернополя їх? І раз в півроку давали їм літати на сході?
Чи ти б хотів щоб мене в бусік посадили? І що далі? Що ти хочеш сказати?
Ти розкажи краще коли почнеш фінансувати Успіха сарделі?

Успіх,
Ок.
Давай без тих "круть-верть" відповідей ;)
Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?


Ти кажеш нереальні речі.
Можно фантазувати про що завгодно, але для чого.
В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде.
Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.

+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.


Віталік, може я щось і придумав, але ти заздриш полковнику який нічого не робить в тилу і з з/п 70 кгрн, а я не бажаю ним бути)))
Можеш далі не нити, хто мав би бути ленлордом, якби..))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 15:28, всього редагувалось 5 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:18

  _hunter написав:Т.е. не знаете. Но что Бетон не прав -- уверены... :shock:

Да, уверена.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:33

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Аналогічно.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході.
...
Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.

Так, вроде, с апреля вторая волна мобилизации планируется?

Ну да, а года два назад, помню, что-то похожее про шашлыки/ЗНО говорилось. И в тот раз это была ворожа кампанія для подрыва экономической стабильности, вроде :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

  Shaman написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Все дуже просто - рік тому були зовсім інші умови...

й звідки саме цитата?

https://frontnews.eu/ua/news/details/77082
Оригинал:
https://www.economist.com/leaders/2024/ ... front-line
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:51

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Аналогічно.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході.
...
Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.

Так, вроде, с апреля вторая волна мобилизации планируется?

Ну да, а года два назад, помню, что-то похожее про шашлыки/ЗНО говорилось. И в тот раз это была ворожа кампанія для подрыва экономической стабильности, вроде :roll:

Тобі хтось заважає шашлик зараз смажити ?
Ukrainian
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  #<1 ... 7406740774087409
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