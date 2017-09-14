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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7407740874097410>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:02

Успіх
70% від 8К грн - всі виберуть "плати мзду". :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:07

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Ок.
Давай без тих "круть-верть" відповідей ;)
Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?

70% від 8К грн - всі виберуть "плати мзду". :lol:

по легенді в пілота ЧВК 8..10куе (не гривень) в місяць
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А зараз нічого цікавішого не запропонують
ты весь такой незаменимый и дорогостоящий, но почему то ничего тебе не предлагают. А для тех кого ловят бусиками есть несколько супер предложений, от которых невозможно отказаться.

Це якесь питання чи пропозиція? З чим ти не згоден?
Ти б хотів щоб ловили в бусік і везли під Тернополя їх? І раз в півроку давали їм літати на сході?
Чи ти б хотів щоб мене в бусік посадили? І що далі? Що ти хочеш сказати?
Ти розкажи краще коли почнеш фінансувати Успіха сарделі?

Успіх,
Ок.
Давай без тих "круть-верть" відповідей ;)
Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?


Ти кажеш нереальні речі.
Можно фантазувати про що завгодно, але для чого.
В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде.
Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.

+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.


Віталік, може я щось і придумав, але ти заздриш полковнику який нічого не робить в тилу і з з/п 70 кгрн, а я не бажаю ним бути)))
Можеш далі не нити, хто мав би бути ленлордом, якби..))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 15:28, всього редагувалось 5 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:18

  _hunter написав:Т.е. не знаете. Но что Бетон не прав -- уверены... :shock:

Да, уверена.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:33

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Аналогічно.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході.
...
Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.

Так, вроде, с апреля вторая волна мобилизации планируется?

Ну да, а года два назад, помню, что-то похожее про шашлыки/ЗНО говорилось. И в тот раз это была ворожа кампанія для подрыва экономической стабильности, вроде :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

  Shaman написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Все дуже просто - рік тому були зовсім інші умови...

й звідки саме цитата?

https://frontnews.eu/ua/news/details/77082
Оригинал:
https://www.economist.com/leaders/2024/ ... front-line
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:59

Круть-верть))

  Hotab написав:Ти кажеш нереальні речі.
Можно фантазувати про що завгодно, але для чого.
В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде.
Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.

+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.
Навіщо стільки тексту?
Мені достатньо відповіді так/ні ;)

Тож, запитаю втретє і востаннє: (НЕ важливо, чи в тебе зарплата 40Кгрн, 70, чи 150Кгрн!) - ти готовий САМ зі своєї реальної зарплати ЧЕСНО щомісяця віддавати 70%, чи піти на фронт "як звичайний пересічний"?(тобто, невідомо куди потрапиш)

Розумію, що це фантастично звучить - але от просто дай ЧЕСНУ відповідь на це питання?
Достатньо відповісти: "готовий платити", або "готовий піти на фронт".
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:28

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й знову штамп на штампі :D от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих.
на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати
яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))

1 Децентралізація генерації
2 Мінімальний поріг входу ( від 2000 доларів для домогосподарства з споживанням 200Квт*год/місяць , або 30 000 доларів для маленької фірмочки з споживанням 5000 квт*год/місяць)
3 Мінімальні вимоги по місцю розташування( на 200 м2 можна розмітити генерацію в 5000квт*год/місяць)
4 Прибутковість приблизно 20% в рік на перших 3 роки , з підвищенням до 100% в рік на наступних 20 років, при тарифі 4грн/квт*год
  Banderlog написав:А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?
Ті хто можуть закупати в обємах 1000Мвт=1 млн Квт з гарантією що це споживання буде сталим цілу добу....
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:29

  Успіх написав:.

Пане Долярчику, чі був/ чі є у вашому розрахунку брак снарядів?
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:35

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Розумію, що це фантастично звучит

Ну якщо розумієш, то навіщо дурниці питаєш))
Мій вибір , це літати або там, або там. І про можливі варіанти я вже писав.

Якщо є бажання ставити квадратні питання, є ж муха, віталік.
Спитай, що вони виберуть , бусік чи 20 кгрн, наприклад.. Мені здається виберуть підпілля))
Hotab
 
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  #<1 ... 7407740874097410>
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