Hotab написав:А зараз нічого цікавішого не запропонують
ты весь такой незаменимый и дорогостоящий, но почему то ничего тебе не предлагают. А для тех кого ловят бусиками есть несколько супер предложений, от которых невозможно отказаться.
Це якесь питання чи пропозиція? З чим ти не згоден? Ти б хотів щоб ловили в бусік і везли під Тернополя їх? І раз в півроку давали їм літати на сході? Чи ти б хотів щоб мене в бусік посадили? І що далі? Що ти хочеш сказати? Ти розкажи краще коли почнеш фінансувати Успіха сарделі?
Успіх,
Ок. Давай без тих "круть-верть" відповідей Перефразую: Якщо завтра приймають закон, що "плати мзду(70% від твоєї з/п), або йди на фронт" - що вибереш?
Ти кажеш нереальні речі. Можно фантазувати про що завгодно, але для чого. В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде. Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.
+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.
Віталік, може я щось і придумав, але ти заздриш полковнику який нічого не робить в тилу і з з/п 70 кгрн, а я не бажаю ним бути))) Можеш далі не нити, хто мав би бути ленлордом, якби..))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 15:28, всього редагувалось 5 разів.
Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist
📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони. 📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно". 📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів. ㅤ Год назад этот текст был ипсо
Аналогічно. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. ... Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.
Так, вроде, с апреля вторая волна мобилизации планируется?
Ну да, а года два назад, помню, что-то похожее про шашлыки/ЗНО говорилось. И в тот раз это была ворожа кампанія для подрыва экономической стабильности, вроде
Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist
📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони. 📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно". 📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів. ㅤ Год назад этот текст был ипсо
Все дуже просто - рік тому були зовсім інші умови...
Hotab написав:Ти кажеш нереальні речі. Можно фантазувати про що завгодно, але для чого. В цій ситуації АК буде платити в конверті. І не тому що не патріоти, а тому що в екіпажах повно іноземців, вони не будуть працювати за 3 замість 9. Їм наша війна потоку, вони розвернуться і підуть. Компанія зірве контракти ООН. Тобто ти розумієш, що такого не буде. Зате якщо змусити всіх платити всіх 70%, і перейдуть на конверти, то ти будеш їсти тих котів, які ще вчора їли твої сарделі.
+20 кгрн я думаю навіть роботодавець за нас заплатить. Якщо таке приймуть. Або ми (ав.персонал) і самі зможемо з зп. Чи погодившись на зменшення на 500 дол.
Навіщо стільки тексту? Мені достатньо відповіді так/ні
Тож, запитаю втретє і востаннє: (НЕ важливо, чи в тебе зарплата 40Кгрн, 70, чи 150Кгрн!) - ти готовий САМ зі своєї реальної зарплати ЧЕСНО щомісяця віддавати 70%, чи піти на фронт "як звичайний пересічний"?(тобто, невідомо куди потрапиш)
Розумію, що це фантастично звучить - але от просто дай ЧЕСНУ відповідь на це питання? Достатньо відповісти: "готовий платити", або "готовий піти на фронт".
Shaman написав:й знову штамп на штампі от для кого економіка лженаука, ті й живуть, як обіцяли марксисти-ленінисти - щоб не було багатих. на енергоринку атомної енергетики продають мало, бо хто ж буде населення на халяву забезпечувати
яка вагома економічна причина впровадження зеленої?)))
1 Децентралізація генерації 2 Мінімальний поріг входу ( від 2000 доларів для домогосподарства з споживанням 200Квт*год/місяць , або 30 000 доларів для маленької фірмочки з споживанням 5000 квт*год/місяць) 3 Мінімальні вимоги по місцю розташування( на 200 м2 можна розмітити генерацію в 5000квт*год/місяць) 4 Прибутковість приблизно 20% в рік на перших 3 роки , з підвищенням до 100% в рік на наступних 20 років, при тарифі 4грн/квт*год
Banderlog написав:А хто визначив ціну по якій атомну електрику можно продавати і по якій зелену ) нєвідіма рука ринку?
Ті хто можуть закупати в обємах 1000Мвт=1 млн Квт з гарантією що це споживання буде сталим цілу добу....
Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?