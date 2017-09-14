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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7407740874097410
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:53

vitaliiangel
почему если тебе не нравится чей то вопрос


Кто сказал , что мне не нравится вопрос?Он «квадратный «, то есть не имеет ответа. Но не не нравится.

Вторая часть вопроса…. Вы оба очень активные (посмотри количество сообщений в год, или в целом) нигилиста. Я могу много говорить еще о вас, но нет смысла, ты сам о себе все знаешь.
Ну а если ты будучи нигилистом, так много и демонстративно себя видеть, значит должен любит внимание. Так что не так тогда? :lol:
подполье выбрали 40 тыс ухылянтов

Чес. Это вброшенные в почтовые ящики (в двери, на проходные предприятия и др) повестки. Уверен, что большинство из них даже не знают, что они ухылянты.
Но ты зто с мухой зря себя тешишь иллюзиями, что «раз нас миллионы, нам ничего не будет». Те может давно и не в Украине. А вы то здесь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:03

  Hotab написав:Чес. Это вброшенные в почтовые ящики (в двери, на проходные предприятия и др) повестки. Уверен, что большинство из них даже не знают, что они ухылянты.
Но ты зто с мухой зря себя тешишь иллюзиями, что «раз нас миллионы, нам ничего не будет». Те может давно и не в Украине. А вы то здесь.

Количество удивило и тоже об этом подумал. Просто в заяву прикрутили первые повестки, которые не были вручены лично. И теперь тцк звернувся в поліцію, щоб вони розшукали цих ухилянтов.)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:05

  Hotab написав:Но ты зто с мухой зря себя тешишь иллюзиями, что «раз нас миллионы, нам ничего не будет».
ну будет и что. расстреляют? всех или тебе достаточно нас с мухой? Есть системная проблема (точнее несколько) которые надо решать. Штрафами/расстрелами/уголовными сроками (ухылянтам) проблема не решается. Это удары головой о стену. Виновные пойманы-наказаны, а выхлопа нет. Какая цель наказать ухылянтов или набрать мотивированных людей? Скорее всего 1е. Путь наименьшего сопротивления.
  Hotab написав:Кто сказал , что мне не нравится вопрос?Он «квадратный «, то есть не имеет ответа.
патологический полисемантизм . Вопрос был предельно чёткий (долярчик другие не умеет задавать). Просто ответить что воевать ты не хочешь ты боишься. А я говорю то что думаю, и не боюсь что меня забросают тапками ты и тебеподобные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 бер, 2024 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Кто сказал , что мне не нравится вопрос?Он «квадратный «, то есть не имеет ответа.
патологический полисемантизм . Вопрос был предельно чёткий (долярчик другие не умеет задавать). Просто ответить что воевать ты не хочешь ты боишься. А я говорю то что думаю, и не боюсь что меня забросают тапками ты и тебеподобные.

Вот ты и ответь на вопрос Долярчика, если вопрос предельно чёткий

А я внимательно почитаю твой ответ
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12

Специфічний ухилянт Хотаб ;)

  Hotab написав:Успіх

Розумію, що це фантастично звучит

Ну якщо розумієш, то навіщо дурниці питаєш))
Мій вибір , це літати або там, або там. І про можливі варіанти я вже писав.

Якщо є бажання ставити квадратні питання, є ж муха, віталік.
Спитай, що вони виберуть , бусік чи 20 кгрн, наприклад.. Мені здається виберуть підпілля))
Знову круть-верть, але все ж таки з тої розлогісто-непотрібно-довгої відповіді, таки можна виділити основне/ключове! ;)
Тобто, ти х ложив йти на фронт у "невідомість"!(на невідому посаду/роботу)
Хотів би йти лише по спеціальності, а якщо в штурмову, чи в піхоту - то "ні-ні-ні, фу-фу-фу"!
І це відповідь колишнього військового!!!
А що тоді хотіти/вимагати від простих пересічних вчорашніх баристів/трактористів?

Але ж вибору, на моменті, - НЕ дають!

Так може і Флай пішов би на дронщика, чи на якісь "компю'ютерні прошивки", знаючи, що ТОЧНО він туди попаде і буде там завжди, а не в будь-який момент переведуть десь в штурмовики/піхоту!

Те саме і Віталіан - міг би піти, наприклад, психологом і їздити інколи на прифронтові села за 30-50км від лінії фронту для двох-годинної бесіди з солдатами - але ж, якби він теж точно знав, що його не переведуть в штурмовики/піхоту!
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:20

В цю гру можна бавитись усім ;)

  pesikot написав:Вот ты и ответь на вопрос Долярчика, если вопрос предельно чёткий

А я внимательно почитаю твой ответ
От і ти дай відповідь на оте моє чітке питання, а я уважно почитаю твою відповідь ;)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?

й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.
Shaman
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