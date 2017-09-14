Додано: Чет 28 бер, 2024 16:53

почему если тебе не нравится чей то вопрос





подполье выбрали 40 тыс ухылянтов



Кто сказал , что мне не нравится вопрос?Он «квадратный «, то есть не имеет ответа. Но не не нравится.Вторая часть вопроса…. Вы оба очень активные (посмотри количество сообщений в год, или в целом) нигилиста. Я могу много говорить еще о вас, но нет смысла, ты сам о себе все знаешь.Ну а если ты будучи нигилистом, так много и демонстративно себя видеть, значит должен любит внимание. Так что не так тогда?Чес. Это вброшенные в почтовые ящики (в двери, на проходные предприятия и др) повестки. Уверен, что большинство из них даже не знают, что они ухылянты.Но ты зто с мухой зря себя тешишь иллюзиями, что «раз нас миллионы, нам ничего не будет». Те может давно и не в Украине. А вы то здесь.