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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 740874097410741174127413>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Кто сказал , что мне не нравится вопрос?Он «квадратный «, то есть не имеет ответа.
патологический полисемантизм . Вопрос был предельно чёткий (долярчик другие не умеет задавать). Просто ответить что воевать ты не хочешь ты боишься. А я говорю то что думаю, и не боюсь что меня забросают тапками ты и тебеподобные.

Вот ты и ответь на вопрос Долярчика, если вопрос предельно чёткий

А я внимательно почитаю твой ответ
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:12

Специфічний ухилянт Хотаб ;)

  Hotab написав:Успіх

Розумію, що це фантастично звучит

Ну якщо розумієш, то навіщо дурниці питаєш))
Мій вибір , це літати або там, або там. І про можливі варіанти я вже писав.

Якщо є бажання ставити квадратні питання, є ж муха, віталік.
Спитай, що вони виберуть , бусік чи 20 кгрн, наприклад.. Мені здається виберуть підпілля))
Знову круть-верть, але все ж таки з тої розлогісто-непотрібно-довгої відповіді, таки можна виділити основне/ключове! ;)
Тобто, ти х ложив йти на фронт у "невідомість"!(на невідому посаду/роботу)
Хотів би йти лише по спеціальності, а якщо в штурмову, чи в піхоту - то "ні-ні-ні, фу-фу-фу"!
І це відповідь колишнього військового!!!
А що тоді хотіти/вимагати від простих пересічних вчорашніх баристів/трактористів?

Але ж вибору, на моменті, - НЕ дають!

Так може і Флай пішов би на дронщика, чи на якісь "компю'ютерні прошивки", знаючи, що ТОЧНО він туди попаде і буде там завжди, а не в будь-який момент переведуть десь в штурмовики/піхоту!

Те саме і Віталіан - міг би піти, наприклад, психологом і їздити інколи на прифронтові села за 30-50км від лінії фронту для двох-годинної бесіди з солдатами - але ж, якби він теж точно знав, що його не переведуть в штурмовики/піхоту!
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:20

В цю гру можна бавитись усім ;)

  pesikot написав:Вот ты и ответь на вопрос Долярчика, если вопрос предельно чёткий

А я внимательно почитаю твой ответ
От і ти дай відповідь на оте моє чітке питання, а я уважно почитаю твою відповідь ;)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?

й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:30

  Бетон написав:
  hume написав:Бетон вроде говорил, что донатит. Пока это государство расчехлится проще вопрос самим как-то решить.

Только не проходимцам разным, вроде притулы, стерненка и прочих. Только напрямую батальонам.
Мне нравятся разные аферисты типа эпицентра, сильпо, новуса, которые собирают на кассах деньги, а выдают как будто они со своей прибыли донатят

легко навішувати ярлики без фактів.

а ще я розумію, що багато людей інших оцінюють по собі. "если б мог, то ..." (с)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:37

Успіх
Тобто, ти х ложив йти на фронт у "невідомість"!(на невідому посаду/роботу)



У мене не може бути невідомої спеціальності. Вона є у мене)) І мені вона відома.
Якщо муха з віталіком хоче дронщиком, то нема проблеми.
13-та штурмова , тел.3333 , там беруть куди вони бажають, або нікуди, якщо не підійшло.
Якщо хтось хоче бути точно дронщиком, то він на нього вчиться.А не топче сракою ірпінсткий диван
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:38

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:.

Пане Долярчику, чі був/ чі є у вашому розрахунку брак снарядів?

Хочете, щоб я відслужив 2р+ і ще на 5р "сів"? :mrgreen:
Не можна таке писати
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:40

  unicdima написав:Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?

мені здається зелене ..йно недолюблює Притулу ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:42

  hume написав:
  Бетон написав:Притула бідкається що боєць зняв відео на фоні ржавої буханки зі словами: Дякую сірьожа. Відео набрало дофіга переглядав, а боєць сказав, що це жарт.
І тут Притула на чистому оці жаліється що жарт не смішний, а страшний.

Серьжа ця "шутка" не страшніше твоєї про Тису. Шутник, блин

У Притулы есть не очень хорошие качества человека. Раздутое эго и неспособность с юмором принять шутку в свой адрес. Вроде заявлялся как юморист. Пока все эти люди помогают смысла критиковать нет, кто-то им задонатит, кто-то адресно.

ви його особисто знаєте? чи "не читал, но..."

це не жарт, це така собі дискредитація - й зовсім не безневинна...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:46

  Shaman написав:
  hume написав:
  Бетон написав:Притула бідкається що боєць зняв відео на фоні ржавої буханки зі словами: Дякую сірьожа. Відео набрало дофіга переглядав, а боєць сказав, що це жарт.
І тут Притула на чистому оці жаліється що жарт не смішний, а страшний.

Серьжа ця "шутка" не страшніше твоєї про Тису. Шутник, блин

У Притулы есть не очень хорошие качества человека. Раздутое эго и неспособность с юмором принять шутку в свой адрес. Вроде заявлялся как юморист. Пока все эти люди помогают смысла критиковать нет, кто-то им задонатит, кто-то адресно.

ви його особисто знаєте? чи "не читал, но..."

це не жарт, це така собі дискредитація - й зовсім не безневинна...

У нас общие друзья.

ПС
У людей из шоу-бизнеса раздутое эго это норма.
Востаннє редагувалось hume в Чет 28 бер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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