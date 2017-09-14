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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74097410741174127413>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:48

  Banderlog написав:
  Shaman написав:вартість зеленої встановлена директивно - ще в часи, коли євро було по 11, а не по 40+. й схоже теж ніхто не думав про перспективу, бо саме тоді зеленої майже не було. а до початку війни, це вже було до 10% від загальної генерації. що ринок робить - якщо вигідно, люди починають будувати (без ніякої допомоги держави) - й великі компанії, й окремі люди.

а платить за весь цей банкет - Енергоатом 8)

значить таки директивно? З державного енергоатому викачуються гроші щоб субсидіювати приватний сектор? А мож десь тут є корупційна складова?
Ну закінчаться нафта і газ то й закінчаться. ) чи ми хочем щоб нафту, яка закінчується використав китай та індія? Поки дешева надо палити.
Чи в нас має бути тільки одна конкурентна перевага -дешева робоча сила? ) А вже дешеві енергоносії то не можно? За чий рахунок в нас дешева робоча сила
Потом одкриваєм кордон і робоча сила відтікає. Шо про це говорить економічна наука? Надо нам населення чи ні?

я трохи некоректно висловився, а ви вже перекрутили - молодець оперативно :D

Енергоатом платить за банкет дешевої електроенергії населенню. а за "зелену" енергетику платять всі рівномірно. питання з * - де закладена оплата за "зелену"? ;)

в нас й так дешеві енергоносії, й нікуди вони не подінуться. про всяк випадок нагадаю, що більшість ТЕС - це брухт, й скоро вони всі працювати не будуть.

сенс в останніх реченнях щось важко розуміється - що й до чого ;)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:48

  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:52

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А есть где-то разбивка? -- ну типа "задонатили с прибыли -- 1% (от всей суммы донатов), наколядовали на кассах -- 99%"?

Нет.

Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть? :roll:

взагалі то навпаки - а є підтвердження, що вони НЕ донатять з прибутку? в звітності дійсно можна перевірити, хоча й не на поверхні.

а то пішла мода - доводь, що не верблюд...
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:54

  _hunter написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:❗️Кремль готується до великого наступу на фронті, — The Economist

📍Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою, ніж минулого року. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.
📍Україна дуже запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону треба було будувати раніше, а зараз залишається "тільки молитись, щоб не було надто пізно".
📍В Україні все ще сподіваються на новий контрнаступ ЗСУ і бояться думки, що поточна лінія фронту "може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон", але зараз небезпека настільки велика, що такий "кордон", — це найменш поганий варіант для початку мирних переговорів.

Год назад этот текст был ипсо

Аналогічно.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході.
...
Зазначається, що інформація про підготовку до можливої окупації Харкова — частина ворожої кампанії під назвою "пропаганда страху". Це не відповідає дійсності.

Так, вроде, с апреля вторая волна мобилизации планируется?

Ну да, а года два назад, помню, что-то похожее про шашлыки/ЗНО говорилось. И в тот раз это была ворожа кампанія для подрыва экономической стабильности, вроде :roll:

це припущення про мобілізацію в квітні. от й подивимось, чи буде мобілізація, чи ні. без мобілізації - ІПСО у чистому вигляді про окупацію Харкова
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:57

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.

Зелёная уже не столь прибыльна, как поначалу. В Украине большая проблема, нет в развитых странах понятия электроэнергия для населения или пром.тариф. Есть тариф единый и субсидия.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:58

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав: За чий рахунок цей банкет нєвіданої щедрості?
Точно не за Ваш.

А за чий? )
Зелена енергетика розбалансовує систему. Хоча зараз говорити про баланс при обстрілах не доводиться. Тепер балансувати можно тільки відключеннями.
Зараз відновлення розбитих підстанцій і генеруючих схотять перекласти на споживачів.

хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання ;)

на споживачів треба покласти обов'язок сплачувати реальну ціну. а відновлювати буде держава з допомогою іноземних партнерів
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:02

  Успіх написав:
  pesikot написав:Вот ты и ответь на вопрос Долярчика, если вопрос предельно чёткий

А я внимательно почитаю твой ответ
От і ти дай відповідь на оте моє чітке питання, а я уважно почитаю твою відповідь ;)

Та легко.
Твой вопрос - фантазии и пане Hotab правильно ответил, что если такое сделают, то ЗП уйдут вообще в тень и вместо колбасы ты будешь есть котов
И вообще, с наполнением бюджета будет полная торба
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:02

  Ukrainian написав:
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. Харкову зараз загрожують виключно обстріли.

https://zn.ua/war/ukraina-i-rossija-ost ... -welt.html
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:10

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table
За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?

й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.

Справжній зелений перехід нікуди не йде, бо позбавить надприбутків дуже впливових людей і структури (на Заході в тому числі). А те, що називають "зеленим переходом" -- просто набір слів, за допомогою яких намагаються заробити ще більше грошей. До речі просто зараз, на існуючих технологіях, можно було б зменшити споживання нафти на 20-30% легко. По-перше, перестати заохочувати до подорожів як стилю життя та зменшити кількість авіарейсів. Бажаючи все одно будуть, але є відмінність між тими, кого до цього від природи тягне, і тими, кому треба, бо це круто і ознака гарного життя, а я ж не лох (закреслено), я ж теж можу собі дозволити в кредит. Друге - припинити змагання за кінські сили і ньютоно-метри в автомобільній промисловості, а заохочувати використання енергоефективних гібридів. Енергоефективний і гібрид -- це не сіноніми, а всі сучасні гібриди не є енергоефективними насправді, а тільки подаються як такі. В реальності більшість гибридів не ефективніші за економний автомобіль з чистим дізельним двигуном, але може таким бути, якщо забути про ньютоно-метри і швидкість розгону до сотні.

До речі, все це не тільки б обвалило ціну на нафту, але й дозволило б зменшити залежність від нефтяних диктаторів, і запровадити справжнє, а не бутафорське, ембарго.
Але нікому не цікаво, бо бізнес-модель із заробляння грошей на мандрівках і ньютоно-метрах будується, а на заощаджені і економії - ні.
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