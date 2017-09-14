Додано: Чет 28 бер, 2024 18:10

Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: якись цифри по нафті? якись цифри по нафті?

https://ourworldindata.org/grapher/oil- ... ?tab=table

За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше . За поточною ціною запасів на 50 років, дорожчої нафти разів в 3-4 більше .

50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?



й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко. 50 років - самі кажете. це не надто багато в масштабах країни. скільки вже йде "зелений перехід"?й нагадаю, нафта це ще й сировина. й якщо паливо можна замінити, то сировина не так легко.

Справжній зелений перехід нікуди не йде, бо позбавить надприбутків дуже впливових людей і структури (на Заході в тому числі). А те, що називають "зеленим переходом" -- просто набір слів, за допомогою яких намагаються заробити ще більше грошей. До речі просто зараз, на існуючих технологіях, можно було б зменшити споживання нафти на 20-30% легко. По-перше, перестати заохочувати до подорожів як стилю життя та зменшити кількість авіарейсів. Бажаючи все одно будуть, але є відмінність між тими, кого до цього від природи тягне, і тими, кому треба, бо це круто і ознака гарного життя, а я ж не лох (закреслено), я ж теж можу собі дозволити в кредит. Друге - припинити змагання за кінські сили і ньютоно-метри в автомобільній промисловості, а заохочувати використання енергоефективних гібридів. Енергоефективний і гібрид -- це не сіноніми, а всі сучасні гібриди не є енергоефективними насправді, а тільки подаються як такі. В реальності більшість гибридів не ефективніші за економний автомобіль з чистим дізельним двигуном, але може таким бути, якщо забути про ньютоно-метри і швидкість розгону до сотні.До речі, все це не тільки б обвалило ціну на нафту, але й дозволило б зменшити залежність від нефтяних диктаторів, і запровадити справжнє, а не бутафорське, ембарго.Але нікому не цікаво, бо бізнес-модель із заробляння грошей на мандрівках і ньютоно-метрах будується, а на заощаджені і економії - ні.