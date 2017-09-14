stm написав:[ Зелёная уже не столь прибыльна, как поначалу. В Украине большая проблема, нет в развитых странах понятия электроэнергия для населения или пром.тариф. Есть тариф единый и субсидия.
Был когда разговор про олигархов и их нежелание инвестировать деньги с длинным горизонтом и непонятными вводными. Так при ягуковиче и появился зелёный тариф. Самый дорогой из всех стран Европы с привязкой к евро (сделано было специально для гарантированного получения прибыли нужными людьми). И сразу уважаемые клюевы с ахметовым начали развивать зелёную энергетику и бороться за окружающую среду как не в себя. Кстати, в Европе, если я не ошибаюсь тариф на зелёную энергетику не одинаковый и зависит от мощности. Маленьким платят больше до 5 мвт, большим производителям меньше. И когда всё это чудо начало расти встал вопрос а как им платить. При этом договора по станциям построенным до какого то года остаются в силе))
У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.
«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ. https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop
У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.
«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ. https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop
Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!! Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги! Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь! Але ти вже її дав - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!
Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він. Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.