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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7410741174127413>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:16

  stm написав:[
Зелёная уже не столь прибыльна, как поначалу. В Украине большая проблема, нет в развитых странах понятия электроэнергия для населения или пром.тариф. Есть тариф единый и субсидия.

Был когда разговор про олигархов и их нежелание инвестировать деньги с длинным горизонтом и непонятными вводными. Так при ягуковиче и появился зелёный тариф. Самый дорогой из всех стран Европы с привязкой к евро (сделано было специально для гарантированного получения прибыли нужными людьми). И сразу уважаемые клюевы с ахметовым начали развивать зелёную энергетику и бороться за окружающую среду как не в себя. Кстати, в Европе, если я не ошибаюсь тариф на зелёную энергетику не одинаковый и зависит от мощности. Маленьким платят больше до 5 мвт, большим производителям меньше. И когда всё это чудо начало расти встал вопрос а как им платить. При этом договора по станциям построенным до какого то года остаются в силе))
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:27

Ринок енергоносіїв в контексті
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:31

  Ukrainian написав:Мінус літак у кацапів

В окупованому Криму впав російський винищувач — відео

Канал Fighterbomber, який, ймовірно, веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, написав, що це Су-27.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-okku ... 05235.html

За офіційною версією кацапів він був збитий їхнім ППО. А за не офіційною - все набагато цікавіше ;)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:32

Полиция будет принудительно доставлять в ТЦК мужчин, которые игнорируют повестки или не обновили свои данные, — замначальника Ивано-Франковского областного военкомата Боднар

По его словам, в реестр военнообязанных "Оберег" внесены данные примерно 90% мужчин.

"Лиц, имеющиеся в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в ТЦК в порядке административного задержания".

В частности, это касается тех, кто не обновил свои данные и игнорировал повестки.

Боднар подчеркнул, что представители ТЦК могут извещать человека где угодно — в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания.

https://kuryer.if.ua/profile/shhob-popo ... a-vulyczi/
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 28 бер, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:33

Ухилянт-хамелеон))

  Hotab написав:У мене не може бути невідомої спеціальності. Вона є у мене
Не викручуйчся!
Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!

Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:37

  Успіх написав:Але ти вже її дав
он её дал тем, что имея ВОС сам не в ЗСУ. Зато учит других что им делать. Детроит сразу сказал, что добровольцем не пойдёт. А этот юлит постоянно подменивая предмет обсуждения.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 бер, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:38

  Xenon написав:
Полиция будет принудительно доставлять в военкоматы мужчин, которые игнорируют повестки или не обновили свои данные, — замначальника Ивано-Франковского областного военкомата Боднар

По его словам, в реестр военнообязанных "Оберег" внесены данные примерно 90% мужчин.

"Лиц, имеющиеся в этой базе, полиция имеет право принудительно доставлять в военкомат в порядке административного задержания".

В частности, это касается тех, кто не обновил свои данные и игнорировал повестки.


Можете навести согласно какой статьи АК или УК?
п.с. кстати , какова периодичьность обновления данных, согласно закона?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:44

У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.

«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ.
https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:50

  vitaliiangel написав:
У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.

«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ.
https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop

Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:50

  Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!

Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
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