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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7410741174127413
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.

«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ.
https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop

відео в студію
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:56

  hume написав:Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
на правах юмора, пока подчиненные не жалуются (а может быть вообще довольны) проблем особых нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:57

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
на правах юмора, пока подчиненные не жалуются (а может быть вообще довольны) проблем особых нет.

Военком доказал, что женщины любят мужчин в форме))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:58

Это что же выходит? -- зеля не читает местные агитки? -- ведь только сегодня же ЦПДшники убедительно доказали, что никакого наступления не будет :roll:
he said, stressing that while his troops have managed to keep the Russians largely at bay up to now, they're not prepared to defend against another major Russian offensive expected in the coming months.

That, he said, was expected around the end of May or in June he said.

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ru ... t-stopped/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не бачу кримінала в діях воєнкома, то мабуть пєдікі мутять воду.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:00

  fler написав:
  Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!

Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.

Ха ха ха , путинские бабки вскрылись.
Боевая авиация не применялась в СВО , чуть немного в самом начале , когда первые грачи взлетели над моим домом с открытыми окнами я упал с кровати и подумал что черепица осыпеться
Санитарные вертолёты то таке...
Vadim_
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