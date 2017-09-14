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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 74097410741174127413 ... 7416>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:50

  Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав ;) - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний ;)
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!

Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
У Рівному проводять службову перевірку щодо начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через опубліковане в мережі відео, де він на робочому місці цілується з колегами. Про це 28 березня повідомили на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, що на відео, яке опублікували на проросійських каналах, фігурує начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич. Вочевидь, кадри зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні – на них посадовець у різні часові відрізки цілується з різними співробітницями. На відео можна розпізнати щонайменше трьох жінок.

«З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку. Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні», – зазначили в Сухопутних військах ЗСУ.
https://zaxid.net/u_rivnenskomu_ttsk_i_ ... rm=desktop

відео в студію
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:56

  hume написав:Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
на правах юмора, пока подчиненные не жалуются (а может быть вообще довольны) проблем особых нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:57

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Проблема то в чём. Если бы деньги чемоданами носил это понятно, а то, что он с кем то там поцеловался ну и флаг ему, нужно порадоваться за любвеобильного военкома.
на правах юмора, пока подчиненные не жалуются (а может быть вообще довольны) проблем особых нет.

Военком доказал, что женщины любят мужчин в форме))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:58

Это что же выходит? -- зеля не читает местные агитки? -- ведь только сегодня же ЦПДшники убедительно доказали, что никакого наступления не будет :roll:
he said, stressing that while his troops have managed to keep the Russians largely at bay up to now, they're not prepared to defend against another major Russian offensive expected in the coming months.

That, he said, was expected around the end of May or in June he said.

https://www.cbsnews.com/news/ukraine-ru ... t-stopped/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не бачу кримінала в діях воєнкома
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:04

  fler написав:Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.


он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал?
а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал.
так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали.
а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома.
а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?
Востаннє редагувалось mephala в Чет 28 бер, 2024 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:08

  Shaman написав:
  _hunter написав:Ну а хоть какое-то подтверждение, что они именно с прибыли хоть что-то донатят -- есть? :roll:

взагалі то навпаки - а є підтвердження, що вони НЕ донатять з прибутку?

Вообще то нет: азы логики -- всгда нужно доказывать действие. Для примера: попробуй докажи, что те внезапные +пол ляма снарядов, что Павел нашел -- не целиком моя заслуга :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:08

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. Харкову зараз загрожують виключно обстріли.

https://zn.ua/war/ukraina-i-rossija-ost ... -welt.html

Цього року може відбутися зупинка чи повне припинення російсько-української війни, яку дехто оцінює як початок нового глобального конфлікту за участю найбільших країн світу. “Війна може перейти в оборонну позицію, не в останню чергу внаслідок безвідповідальних дій канцлера Шольца та інших західних політиків. З’являється все більше ознак того, що конфлікт може бути припинений на певний час”, – починає публікацію автор Welt.
Є альтернативна думка, щодо розвитку подій, про яку пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони вказують, що Росія запустила свідому інформаційну операцію із поширення думки, що війну в Україні неможливо виграти через домінування Росії на полі бою. Ця операція є справжньою стратегією Кремля, спрямованою на досягнення цілі в Україні. Аналітики зазначають, що Кремль прагне спонукати США до бездіяльності і прийняти помилкову неминучість того, що Росія переможе в Україні. Тобто основна стратегія Москви полягає не у веденні війни для перемоги, а у примушуванні інших побачити світ так, як це вигідно Росії, та стимулювати інших приймати рішення відносно створеної Кремлем альтернативної реальності.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:09

Успіх
просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь


Ти можеш вищати свої істерики скільки завгодно, але питання «уяви на хвилинку , що ти не маєш професії», я уявити не можу. Тобто давай спробуємо, мене зупинили біля метро, просять документи, я говорю «я не знаю кто я, я не знаю свої ВОс».
Тоді вони мені «а хочеш віддати 70% зарплати або ми тебе повеземо кудись?»
А я «а яка в мене зарплата, я не знаю хто я!»
Все так?
Я розумію, що ти по своїй недалекості можеш як ємеля дурак придумати будь що. . Я так не вмію.
Тепер конкретно. Якщо хтось боїться невідомості, щоб його везли туди не знаю куди, то він готує себе по якійсь спеціальності. Включно з цивільним курсами дрона.,
Тоді він телефонує в бригаду (13-ту наприклад) і каже, хто він і ким хоче. І його беруть.
Якщо він не хоче бути ніким, то він лежить на ірпінському дивані, Дані в ТЦК у нього не поновлені, він боїться, ТЦК не знає де він живе, і він розказує про невідому свою долю. Все тобі зрозуміло??

що ти напрягаєш інших,


Бо я маю і ВЛС, і поновлені дані в ТЦК. І фінансую ЗСУ на порядок більше , ніж ти ФОПом збираючи на квартири фінансував.
Бо ці «інші» (твій Віталік з мухою, та інші мефали) ховаються від ТЦК, і не бажають мати жодної ВОС. І не бажають при цьому фінансувати ЗСУ. Ще є питання??

так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали.


Пан Мефала, для вас робочу спеціальність для війни ЗСУ організують за 2 місяці. Жодної проблеми.Виберете яка подобається. Як вибрав собі я.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 19:19, всього редагувалось 3 разів.
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