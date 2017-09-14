fler написав:Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал? а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал. так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали. а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома. а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?
По-вашому, виходить хитродупо - відвоював 9 років і ще всім винний. Нє, звиняйте, тепер ваша черга. Хто тут волає, що по закону треба 24 (макс.36) місяців і не більше? Отож.
просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь
Ти можеш вищати свої істерики скільки завгодно, але питання «уяви на хвилинку , що ти не маєш професії», я уявити не можу. Тобто давай спробуємо, мене зупинили біля метро, просять документи, я говорю «я не знаю кто я, я не знаю свої ВОс». Тоді вони мені «а хочеш віддати 70% зарплати або ми тебе повеземо кудись?» А я «а яка в мене зарплата, я не знаю хто я!» Все так? Я розумію, що ти по своїй недалекості можеш як ємеля дурак придумати будь що. . Я так не вмію. Тепер конкретно. Якщо хтось боїться невідомості, щоб його везли туди не знаю куди, то він готує себе по якійсь спеціальності. Включно з цивільним курсами дрона., Тоді він телефонує в бригаду (13-ту наприклад) і каже, хто він і ким хоче. І його беруть. Якщо він не хоче бути ніким, то він лежить на ірпінському дивані, Дані в ТЦК у нього не поновлені, він боїться, ТЦК не знає де він живе, і він розказує про невідому свою долю. Все тобі зрозуміло??
що ти напрягаєш інших,
Бо я маю і ВЛС, і поновлені дані в ТЦК. І фінансую ЗСУ на порядок більше , ніж ти ФОПом збираючи на квартири фінансував. Бо ці «інші» (твій Віталік з мухою, та інші мефали) ховаються від ТЦК, і не бажають мати жодної ВОС. І не бажають при цьому фінансувати ЗСУ. Ще є питання??
Раніше був код 999000 - до якого його прирівняли , актуальним на 2022 рік наприклад
fler написав:Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал? а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал. так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали. а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома. а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?
По-вашому, виходить хитродупо - відвоював 9 років і ще всім винний. Нє, звиняйте, тепер ваша черга. Хто тут волає, що по закону треба 24 (макс.36) місяців і не більше? Отож.
не нужно тут перекручивать то что я сказал и свою бурную фантазию мне приписывать. я все лишь указал на то что он работал по СВОЕЙ специальности которую изначально выбрал себе еще в 20 лет пойдя по профессиональной стезе. и насколько я знаю - стезю на штурмовика он не собирается менять. так какие претензии тогда к программистам которые тоже не хотят менять свою стезю которую они выбрали изначально? а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все а не как то избирательно. те меняют а те нет.
Цього року може відбутися зупинка чи повне припинення російсько-української війни, яку дехто оцінює як початок нового глобального конфлікту за участю найбільших країн світу. “Війна може перейти в оборонну позицію, ... конфлікт може бути припинений на певний час”, ...[/quote] Дуже ймовірний варіант, як на мене.
Ukrainian написав: Є альтернативна думка, щодо розвитку подій, про яку пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони вказують, що Росія запустила свідому інформаційну операцію із поширення думки, що війну в Україні неможливо виграти через домінування Росії на полі бою. ..Кремль прагне спонукати США до бездіяльності і прийняти помилкову неминучість того, що Росія переможе в Україні. ..
Це кремляді робили з самого початку і зараз не припиняють і ніколи не визнають себе лузерами. Насправді ж, судячи з того, що вони почали стирати з обличчя землі важливі промислові та інфраструктурні об'єкти, свідчить про те, що вони вже не сподіваються захопити ті території, де воно знаходиться. Цікаво, які ще думки є на цій гілці по цьому.
_hunter написав:Это что же выходит? -- зеля не читает местные агитки? -- ведь только сегодня же ЦПДшники убедительно доказали, что никакого наступления не будет
he said, stressing that while his troops have managed to keep the Russians largely at bay up to now, they're not prepared to defend against another major Russian offensive expected in the coming months.
That, he said, was expected around the end of May or in June he said.
Зеленський заявив, що через брак озброєння ЗСУ не готові до нового наступу росіян
Президент закликав збільшити військову допомогу Україні, щоб ЗСУ могли протистояти росіянам
Сили оборони України через брак озброєння поки не готові до ще одного великого наступу РФ, який заплановано на початок літа. Про це президент Володимир Зеленський заявив 28 березня в інтерв'ю CBS.
За його словами, російські військові активно готують новий великий наступ. За його словами, цього варто очікувати в червні 2024 року. Незважаючи на труднощі, Силам оборони вдається утримувати російських окупантів. Але, за словами Зеленського, вони не готові захищатися від іншого великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці. Президент наголосив, що на сьогодні українським військовослужбовцям не вистачає снарядів, артилерії, боєприпасів та іншого озброєння.
А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери інколи дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію. Нам потрібна допомога зараз», – заявив Зеленський, коментуючи блокування військової допомоги з боку США.
Зеленський попередив, що якщо Україна програє в цій війні, тоді російський диктатор Володимир Путін піде ще далі - до Казахстану, країн Балтії, Польщі та Німеччини. Український президент пояснив, що Путін горить ідеєю відновити колишній СРСР.
До слова, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк 22 березня заявив, що Росія створює угруповання у понад 100 тисяч осіб, не виключений новий наступ ворога влітку. 28 березня видання The Economist повідомило, що з початку літа Росія почне новий великий наступ, а здатність України стримати його цього разу виглядає «набагато менш впевненою». https://zaxid.net/news/
buratinyo написав:Нам очень нужны самолеты F-35. А F-16 не дождемся наверное уже никогда. Подозреваю, что из за подозрений об их морального устаревания и, как следствие, ожидания их больших потерь. Подозреваю, что кремль подготовился к противодействию этим F-16, и американцы это как-то узнали.
Ф-35 нам не світять. Аби пару ескадрилій Ф-16 отримати - було би класно. Не дають - думаю, тут причин багато. Від технічного стану літаків до підготовки пілотів. Не треба шукати хитрого умислу там, де банальне розпіздяйство. Тим більше, значну частину літаків, які нам мають передати - планували списувати. P.S. УМПБ Д-30 - це якби не є щось супер нове. До старої радянської бомби приклеїли не лише крила, а й двигун.
м-да. Мне кажется, что в современной войне без авиации невозможно достичь победы. Она предоставляет сильнейшие конкурентные преимущества тем вооруженным силам, которые имеют ее в достаточном количестве и главное правильно ее применяют. Помню рев реактивных двигателей кремлевских штурмовиков над городом. Впечатление сильное, хотя трезвые мысли подсказывали, что подбить их точно можно когда они находятся в визуальной доступности к тебе. Только не чем.
Поэтому важность F-35 для Украины нельзя оспорить. Даже один самолет наделает шороху. А вот F-16 бесполезны будут особенно в том количестве, о котором периодически идет речь (до 100 штук) в контексте поставки в Украину. Тем более как Вы написали это самолеты в большинстве своем предназначены для списания.
Еще одним моментом, который сдерживает поставки, возможно является отсутствие доказательств эффективного применения нашими ВСУ нехилых таких Леопардов 2 и Абрамсов. Они горели также хорошо в боях, как и росийская техника. Возможно это стало причиной дальнейших перетрубаций в руководстве ВСУ.
УМПБ Д-30 никогда не видел раньше. Смущает обозначение Д-30, которое свидетельствует о диаметре боеприпаса. Такой же диаметр имеет ФАБ-250 в некоторых исполнениях. Решение получилось несложное, эффективность в условиях отсутствия истребителей в Украине чрезвычайно высока. 100-130 кг взрывчатки в планирующем боеприпасе не могут оставить кого-то равнодушным, на чью территорию он может долететь. Убивать - это все, что хорошо умеют руские.
Успіх написав:Питання було ЧІТКЕ!!! Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги! Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь! Але ти вже її дав - признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!
Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він. Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
М ля , ты бабка ху йла? п.с. озвучь где он воевал?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 28 бер, 2024 19:43, всього редагувалось 1 раз.