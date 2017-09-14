mephala написав:а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все а не как то избирательно. те меняют а те нет.
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
_hunter написав:Это что же выходит? -- зеля не читает местные агитки? -- ведь только сегодня же ЦПДшники убедительно доказали, что никакого наступления не будет
he said, stressing that while his troops have managed to keep the Russians largely at bay up to now, they're not prepared to defend against another major Russian offensive expected in the coming months.
That, he said, was expected around the end of May or in June he said.
Зеленський заявив, що через брак озброєння ЗСУ не готові до нового наступу росіян ... До слова, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Павлюк 22 березня заявив, що Росія створює угруповання у понад 100 тисяч осіб, не виключений новий наступ ворога влітку. 28 березня видання The Economist повідомило, що з початку літа Росія почне новий великий наступ, а здатність України стримати його цього разу виглядає «набагато менш впевненою». https://zaxid.net/news/
Так я не понял -- наступление таки будет? -- получается та ваша предыдущая новость от ЦПДшников -- таки Дезинформация???
Я не буду питати, коли це вона стала «таке», я спитаю: А ударна, таке? Може тоді і артилерія «таке»? Теж не штурмовик. Будемо лише штурмовиків називати «не таке»? Де ти побував чи плануєш побувати? Хоч на «таке», чи на «не таке»? Поновив дані?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 бер, 2024 19:52, всього редагувалось 3 разів.
mephala написав:а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все а не как то избирательно. те меняют а те нет.
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
всі це і жінки і чоловіки, якщо вже так робимо акценти