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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:58
Красиво падав літак. Цікаво чому ?
Наши системы ПВО по своему самолету по определению удары производить не могут, сколько бы оператор кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы, техника, отметил Путин
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:58
Vadim_
Как по твоему , отработал ли ті потраченніе деньги страні ?
Думаю кілька разів.
А ти скільки странє дав грошей за останні 2 роки?
Красиво падав літак. Цікаво чому ?
Якщо в небі дрони, по яким працює ППО, і винищувач, то … хтось там зайвий.
Най буде))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 28 бер, 2024 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:58
mephala написав: fler написав:
Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал?
а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал.
так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали.
а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома.
а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?
А вы вообще не воевали но постоянно теребите Хаттаба .
Где вы воевали или воюете ?
Начните с себя .
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:59
mephala написав: fler написав:
Ти коли відвоюєш 9 років, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
он вообще то как воевал? по своей рабочей специальности которую еще в ВУЗе выбрал?
а пилот это как раз его рабочая специпльность которую он себе изначально выбрал.
так давайте тогда все будут по специальности воевать которую в ВУЗе выбрали.
а не нужен по специальности - значит все сидят как хотаб дома.
а то выходит одних можна значит переучивать с программиста на штурмовика а других нельзя?
подскажите у вас лично какая ВОС?
думаю найдут применение)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 19:59
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
М ля , ты бабка ху йла?
п.с. озвучь где он воевал?
Вадік, одні і ті ж питання по колу - дурний тон. Читай форум, там все є.
Как по твоему , отработал ли ті потраченніе деньги страні ?
Коли перестанете п'яним на форум писати?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:01
fler написав: mephala написав:
а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все
а не как то избирательно. те меняют а те нет.
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
в том и дело что он знает что никто не будет его искать в качестве штурмовика.
он просто спрятался за системой вот и все.
но нужно иметь определенные человеческие качества что бы зная что по тебя не придут как за штурмовиком (так построена система) все время другим тыкать что они должны идти.
после того как он заявил что он "дороговартісний спеціаліст" для того что бы его отправлять в штурмовики с ним стало все понятно. все вот эти зарисовки мачо и защитника отечества рассыпались вмиг в прах.
Востаннє редагувалось mephala
в Чет 28 бер, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:02
Hotab написав:Vadim_
Как по твоему , отработал ли ті потраченніе деньги страні ?
Думаю кілька разів.
А ти скільки странє дав грошей за останні 2 роки?
Достаточно,
а сколько пенсов военніх зайшли в окопи?
звание мешает...
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:06
Hotab написав:Vadim_
Санітарна авіація ,то таке
Я не буду питати, коли це вона стала «таке», я спитаю:
А ударна, таке?
Може тоді і артилерія «таке»? Теж не штурмовик.
Будемо лише штурмовиків називати «не таке»? Де ти побував чи плануєш побувати?
Хоч на «таке», чи на «не таке»?
Поновив дані?
походу Вадим_ опять бухает, в генделике
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:06
sens написав: fler написав:
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
всі це і жінки і чоловіки, якщо вже так робимо акценти
У мене на роботі відділ кадрів відповідає за надання інформації у військомат. Було повідомлено всім жінкам, які мають стати на облік. Я не попала у цей перелік, звиняйте.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:07
buratinyo написав:
Еще одним моментом, который сдерживает поставки, возможно является отсутствие доказательств эффективного применения нашими ВСУ нехилых таких Леопардов 2 и Абрамсов. Они горели также хорошо в боях, как и росийская техника. Возможно это стало причиной дальнейших перетрубаций в руководстве ВСУ.
Однозначно такие мысли присутствуют, у меня тоже. Высказывал как то, что у ф 16 сильно хорошая репутация и попав на наше не совсем понятное поле боя можно её запятнать, тем более с молодняком за штурвалом.
Я с самого начала не понял почему все так возбудились на танки. До того как нам предоставили хваленные леопарды и 30 абрамсов можно было видеть как уничтожаются танки противника, в этой войне танк это тоже расходник, но очень дорогой. Вроде цена новых стремится за 15 млн евро. В нашей войне иногда проблема доехать до места боевого задания на танке, так же нет танковых сражений как во вторую мировую, стрелять по посадкам из танка как то не эффективно. Подозреваю с танками на сейчас вопрос закрыт, нам не дадут танки по 10 млн уе (цена старого леопарда). для непонятного результата.
Кстати у английского челенджера нет осколочно фугасных снарядов, что в условиях нашей войны не удобно. Все эти танки больше про порадовать глаз на базе. На основе просмотренного за два года видео я слабо понимаю какая польза от танка в условиях нашей войны. Понимаю, что пользу приносит всё, что стреляет в сторону кацапов, но эффекта на 10 млн я не заметил.
А вот БМП Бредли, Мардер и сv90 это как раз про нашу войну. Автоматические пушки очень эффективны как против бронированных машин, так и разбирать сельскую застройку и посадки. Тем более, как мы поняли у нас война пехоты и эту пехоту хорошо довозить до пункта назначения на чем то похожем.
ПС
Вопрос Хотабу. На обучение пилотирование ф16 отбирают подготовленных летчиков, или, как я подозреваю, новичков, чтоб не переучивать.?
Востаннє редагувалось hume
в Чет 28 бер, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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