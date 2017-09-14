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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:17
Учасники ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європи підписали угоду, в межах якої Київ отримає мільйон боєприпасів – більше, ніж планувалось.
Про це 28 березня повідомило італійське видання Corriere della Sera, посилаючись на власні джерела, пише "Європейська правда".
Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів: 500 тисяч для найбільш калібру 155 мм і ще 300 тисяч для 122 мм, але чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів.
"Невідомо, до яких саме підприємств були направлені звернення, хоча чутки вказують зокрема на Південну Корею, Туреччину і, можливо, Південну Африку", – пише газета.
Бундесвер анонсував "термінову" поставку Україні 10 тисяч снарядів
Крім того, за даними Corriere della Sera, Україна може отримати перші партії боєприпасів не у червні, як раніше публічно заявляли в чеському уряді, а вже у квітні.
Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, стверджується в матеріалі, зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
Чехія очолює ініціативу з забезпечення України щонайменше 800 тисячами боєприпасів, причому це число може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
Напередодні уряд Чехії обговорив і схвалив внесення коштів на ініціативу.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:18
buratinyo написав:
В росии оказывается государственную власть захватили убийцы.
слишком пламенная речь и многа букв.
Там только две проблеми - дураки и дороги.
Более близка к сердцу версия Буданова - все они знали, но решили "контрольнуть" терракт. В любом случае все у них получилось.
Там завалило много упоротих патриотов , России столько не нужно населения,
которое не хочет работать, но которому нужно создавать блага и обеспечивать жизнь.
Того и бил "великий исход", никто не препятствовал, при первой мобилизации.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
Ukrainian написав:
Красиво падав літак. Цікаво чому ?
Наши системы ПВО по своему самолету по определению удары производить не могут, сколько бы оператор кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы, техника, отметил Путин
Підозрюю, що військові кацапи якщо не знають, то здогадуються, хто і чим збив їх літак, бо це не вперше і не вдруге відбувається
А широкому загалу знати не обов'язково, нашим достатньо просто радіти та вірити у перемогу.
Востаннє редагувалось fler
в Чет 28 бер, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
Или Приднестровье без шума со складов продает советские калибры из старых запасов.))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:19
hume
ПС
Вопрос Хотабу. На обучение пилотирование ф16 отбирают подготовленных летчиков, или, как я подозреваю, новичков, чтоб не переучивать.?
Золотая середина.
Влетанные, но не пожилые, чтоб были способны к обучению. Ну и англ. У пожилых с ним традиционно проблемы.
Есть еще одна офигительная проблема с этими нашими на Ф16..
Это неумение жестко придерживаться правил и процедур. Тем более что новое поколение выросло на войне уже, когда многие регламентирующие документы были «мягко похерены».
Сейчас они окунулись в жесткие рамки. Они и так всегда были жестче наших военных. Я думаю там тоже нелегко им сейчас в этом вопросе.
Я думаю потом мы узнаем много нюансов )
Я уверен, что именно дергать ручки управления они умеют давно. Их там ибут за другое)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:24
холява написав:
Начните с себя .
еще раз повторю - он воевал по своей рабочей специальности которую выбрал себе в качестве профессиональной стези.
т.е. он просто РАБОТАЛ тем кем изначально собирался быть. как и многие другие военные.
так что не нужно тут тыкать в то что он воевал все это время - он себе сам выбрал эту специальность. так уж случилось что ему пришлось воевать а не только тренировочные вылеты делать.
а вот когда речь зашла что стезю которую мы выбраем в 20 лет нужно сменить - он спрятался за системой понимая что никто его не будет заставлять переквалифицироваться в штурмовики.
а по поводу меня - так я так само как и он тоже работал по своей специальности.
мне тоже начать на каждом повороте всем тыкать какой я герой что работал по специальности у себя в старне и не свалил за бугор?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:28
fler написав: Ukrainian написав:
Красиво падав літак. Цікаво чому ?
Наши системы ПВО по своему самолету по определению удары производить не могут, сколько бы оператор кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы, техника, отметил Путин
Підозрюю, що військові кацапи якщо не знають, то здогадуються, хто і чим збив їх літак, бо це не вперше і не вдруге відбувається
А широкому загалу знати не обов'язково, нашим достатньо просто радіти та вірити у перемогу.
згадайте перші кадри 24-02-2022, коли показували розбиті РЛС дальноміри протирадіолокаційними ракетами.
Зараз ПВО працює без нагадувань і вагать, є зона відповідальності, є ціль.
PS1. "У ПЗРК "Игла" есть запросчик системы опознавания "свой-чужой", но он может быть легко выключен, такая возможность заложена в конструкции ..."
PS2 Як Іранський КСІР збив укр. літак с пасажирами, 0 вагань.
У військових рука не дрогне.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:29
hume написав:
Вопрос Хотабу. На обучение пилотирование ф16 отбирают подготовленных летчиков, или, как я подозреваю, новичков, чтоб не переучивать.?
Я не Хотаб
но отвечу)
подготовленных
вы не понимаете одного, Ф16 в доктрине современного боя это не самостоятельная единица принимающая решения, это "винтик в системе"
это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:33
Успіх написав:
А поки ти "не маєш бажання" вступити до лав ЗСУ і переховуєш свого чоловіка від призову - сиди мовчки і не відсвічуй в "тєплік форуму"!
подскажите а можно ли "отсвечивать" на форуме
мухе?
виталию?
кацо?
хунтеру?
мемхале?
дюрабачи?
они без жен гордо заявляют НИ-КОГ-ДА...
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:35
fler написав: Ukrainian написав:
Красиво падав літак. Цікаво чому ?
Наши системы ПВО по своему самолету по определению удары производить не могут, сколько бы оператор кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы, техника, отметил Путин
Підозрюю, що військові кацапи якщо не знають, то здогадуються, хто і чим збив їх літак, бо це не вперше і не вдруге відбувається
А широкому загалу знати не обов'язково, нашим достатньо просто радіти та вірити у перемогу.
У Севастополі 28 березня в Чорне море впав військовий літак окупантів. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники, чоловік живий.
Або самі збили або несправність. Жодне ппо не дістане до Севастополі
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