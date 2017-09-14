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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:35
Успіх написав: _Mykola_ написав:
От мені дуже цікаво, Успіх, та Ко, хто топить за мобілізацію всіх-всіх... без розбору та сенсу
Тобто "без розбору та сенсу"?
Сенс завжди є:
А - щоб не посипався фронт!
Б - щоб замінити фронтовиків!
_Mykola_ написав:
Ви будете після свого дембєля допомагати тим хто замінить Вас на фронті?
Так.
Я донатив, коли було АТО/ОСС.
Навіть зараз - моя дружина донатить!
pesikot написав:
Я скільки не запитував теж саме, відповіді не було ...
Видно - погано запитував, або - не хотів чути відповідь.
Печера Дракона
НАС ПРОСТО МАЛО...
Російський міністр війни Шойгу оголосив про додатковий призов до армії агресора 300 тисяч виборців Путіна.
Навіть не сумнівайтеся - призовуть. І кинуть на фронт. І якими б орками не були ті призвані - це маса. Людський ресурс. Вони будуть давити атаками наші ВОПи. І вони будуть заливати свої траншеї бетоном - під нашим вогнем. Їм пофіг.
А ми...
Панове вибачте, але гарних прогнозів для вас я не маю. Морально готуйтеся до дуже хренових новин. Ми щойно втратили територію, приблизно таку як відвоювали із Залужним влітку торік. Просто усвідомте. Це не остання погана новина.
Причина банальна. Нас - мало. Нас - тих хто захищає. Ми встали на захист України попри свої статки і суспільні статуси. Підприємці, робочі, фермери, художники, айтішники, столяри... Кого я тільки не побачив у ЗСУ?...
Але два роки ми виконували жахливо важку і виснажливу роботу. Нас ранили і убивали. У нас ламалося здоров'я від втоми і рвалася душа від морального виснаження. Нас меншало - але ми стояли і захищали. Ми дерлися уперед. Колись.
Більше дива не буде. Нас - от просто мало. Я не вірю, що ворог зможе прорвати наш фронт, але втримати наявні рубежі нам буде дуже важко. Майже неможливо.
Нас просто мало.
Це - у країні де мобілізаційний ресурс біля 10 мільйонів рил. Не дивно. Суспільство не хоче захищати Україну. Суспільство розповідає, що їх неправильно призивають, не так забезпечують, що ця армія їх не влаштовує. Патріоти вже серед нас, в тилу залишилися ті хто нікому нічого не винний. У суспільства наразі герої - не ми. У суспільства наразі герої - то аргесивний ухилянт Андрюша Луганський та агітатор замирення з ворогом Олешко.
Герой у суспільства - ухилян. Йому співчувають. Його виправдовують. А ми...
Суспільство не цікавить той факт, що ми знову програємо. Про що говорити? Уже окремі свої виправдовують ухилянтів - що тут казати про чужих?
А держава? Держава тремтить. Держава так само панічно боїться скраувдити ухилянтів. Влада для якої ухилянти то її виборці, панічно боїться почати масову мобілізацію. Це очевидно.
Суспільство приєднуватися до нас не бажає. Влада опікується власним рейтингом. І перші і другі гарненько вмостилися на нашому горбу - всі вони переконані що ми маємо принести перемогу для них. Ми - без них.
Пацани й дівчата, давайте тверезо поглянгемо правді в очі. Допомоги не буде. Масового поповнення не буде. Нам прийдеться все витягувати нашим власним горбом.
А наш горб на жаль, має дуже обмежений запас міцності. Ми - живі люди. Ми втомлюємося, хворіємо. Нам буває боляче і сумно. Ми падаємо від втоми.
Я не маю більше хороших прогнозів. Так, я був і є категоричним противником будь-яких замирень з ворогом. Бо замирення - це війна у набагато більш принизливий спосіб.
Замирення з ворогом - це територіальні поступки, принизливі угоди, залишені в полоні азовці і сотні "військових злочинців", тобто наших побратимів, видачі яких зажадає Москва. А вона зажадає - не сумнівайтеся. Готові? До речі, після всього цього війна станеться знову, років через 5-7. Я не те що в цьому переконаний, я це вже бачу.
Боягузів б'ють завжди і скрізь.
Тому доведеться триматися і захищати. Це буде важко, але хто як не ми? Триматися доти, доки у тилу не збагнуть, що жарти завершилися. Доки знайдуться ті, хто скаже, що жарти завершилися - і почне діяти.
Жорстко. Непопулярно. Але ефективно. Так буде, я у це вірю. Маємо протриматися.
Але зараз хороших прогнозів для вас я не маю.
Бо нас просто мало. Бо ми виснажені.
До речі, хто тут живе біля Дніпра (річка)?
Як там справи на правому березі? Будують укріплення?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:36
hume написав: Прохожий написав:
походу Вадим_ опять бухает, в генделике
Когда молодой был всегда помнил правило, перед серьезной попойкой "съесть" сим карту. Сейчас технологии серьёзней, перед возлиянием нужно отключать интернет.))
+100
но блин халявный вайфай в генделыках так и провоцирует)))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:38
Успіх написав: pesikot написав:
Та легко.
Твой вопрос - фантазии и пане Hotab правильно ответил, что если такое сделают, то ЗП уйдут вообще в тень и вместо колбасы ты будешь есть котов
И вообще, с наполнением бюджета будет полная торба
Хіба питання звучало - "що я буду їсти"?
Ну що ж ти так в болото сідаєш?))
То що даш ЧІТКУ відповідь, чи далі будеш шмарклі жувати?
Я тебе ответил, если тебе не понравился ответ, то это твои проблемы )
В дальнейшей, вопросы дальше задавай vitaliiangel
Я хотя бы отвечаю на вопросы, в отличии от твоего кореша vitaliiangel
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:41
Hotab написав:
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Золотая середина.
Влетанные, но не пожилые, чтоб были способны к обучению. Ну и англ. У пожилых с ним традиционно проблемы.
Есть еще одна офигительная проблема с этими нашими на Ф16..
Это неумение жестко придерживаться правил и процедур. Тем более что новое поколение выросло на войне уже, когда многие регламентирующие документы были «мягко похерены».
Сейчас они окунулись в жесткие рамки. Они и так всегда были жестче наших военных. Я думаю там тоже нелегко им сейчас в этом вопросе.
Я думаю потом мы узнаем много нюансов )
Я уверен, что именно дергать ручки управления они умеют давно. Их там ибут за другое)
Смотрел интервью старого лётчика и он сказал, что пилотирование отличается тотально.
Поэтому я и подумал, что возможно набирали из совсем молодых, кто ещё не налетал достаточное количество часов. Грубо говоря, чтоб не было машинальных привычек. Там оказывается управление совсем не похоже, от расположения штурвала до величин измерения. Даже обозначение самолёта относительно линии горизонта представлено совсем по другому.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:45
Bobua написав:
До речі, хто тут живе біля Дніпра (річка)?
Як там справи на правому березі? Будують укріплення?
Будують, щільні, 25 поверхові
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:50
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Додано: Чет 28 бер, 2024 20:53
pesikot написав: vitaliiangel написав: Прохожий написав:
они без жен гордо заявляют НИ-КОГ-ДА...
на твои сексуальные домагания мы всегда отвечаем НИ-КОГ-ДА.
Ну да, на вопросы, "почему ты не служишь ?", "почему ты не хочешь платить налоги ?", "почему ты не хочеш помогать ЗСУ ?"
Ты отвечаешь - на твои сексуальные домагания
У тебя девиантное поведение, перемешанное с разслоением личностей
у него к детской травме отсутствие внимания(игнор родителей) добавилась юношеская когда после коммерческого обучения в педе не взяли детским психологом в государственную школу...
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:01
Прохожий написав:
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это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)
Очень хотелось бы чтоб так и было. Я по связку с Аваксом.
Как я вижу задачи и возможное применение ф16 на нашей территории. Воздушные бои если и увидим, то это будет пущенная ракета в сторону противника со своей территории, если авионика позволит обнаружить его первым. Прежде всего ф16 это универсальная база для подвеса большого списка вооружений. Колхозить Су и Миги под натовское вооружение это хорошо, смекалка есть, но ф16 это, прежде всего, родная база под это вооружение.
+Ресурс у нашей авиации не безлимитный, используется регулярно, амортизация серьёзная, а вот с запчастями, как я понял, есть проблема, их у нас не производят.
На сегодня у нас есть серьёзная проблема на фронте - это планирующие русские кабы. И было бы неплохо хотя бы отогнать их авиацию подальше от линии бд. Ограничить возможность приближаться. Не уверен что это возможно, не силён в авионике, но как вариант приходят такие мысли.
Я не жду чего-то прорывного от этих самолётов, но однозначно это улучшит наше положение.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:01
Успіх написав:
Ще раз повторю ПРОСТІШЕ для твердолобих:Погоджуєтесь сплачувати 70% від своєї зарплати щомісячно, чи підете в штурмовики, або піхоту?
(вже, навіть, інших варіантів не пропоную)
А я тебя спрашиваю, после дембеля, ты готов зарабатывать, платить налоги, донатить ЗСУ в размере, не меньше 5 000 - 10 000 гривен ежемесячно ?
Я слился, так ты ответь
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:01
Goodman написав:
згадайте перші кадри 24-02-2022, коли показували розбиті РЛС дальноміри протирадіолокаційними ракетами.
Зараз ПВО працює без нагадувань і вагать, є зона відповідальності, є ціль.
PS1. "У ПЗРК "Игла" есть запросчик системы опознавания "свой-чужой", но он может быть легко выключен, такая возможность заложена в конструкции ..."
PS2 Як Іранський КСІР збив укр. літак с пасажирами, 0 вагань.
У військових рука не дрогне.
Погоджуюсь, я майже свідок деяких подій
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