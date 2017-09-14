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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:03
vitaliiangel написав: Прохожий написав:
они без жен гордо заявляют НИ-КОГ-ДА...
на твои сексуальные домагания мы всегда отвечаем НИ-КОГ-ДА.
Тот случай, когда виталине не нравятся посты с сексуальным подтекстом, но глубоко.. у себя глубоко.. она их любит и ждет.
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Hotab
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:05
_Mykola_ спасибо за новые дроны, реально респект и уважение Вам.
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freeze
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:06
fler написав:
Які проблеми? Всі М18-60 мали з'явитися до ТЦК і поновити свої дані
mephala написав:
а если уж так случилось что у нас война и военных не хватает и нужно менять стезю - то это должны делать все
а не как то избирательно. те меняют а те нет.
. Хотаб поновив. Коли буде потрібний, то його знайдуть. Які до нього претензії і чому немає претензій до тих, хто не поновив? "это должны делать все, а не как то избирательно"(с)
Отож!
Твій чоловік - поновив дані в ТЦК?
Проігноруєш/промовчиш?
Чи збрешеш, що поновив?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:06
Hotab написав:katso
Почему такое внимание уделяется тому английскому? С кем будет по английски разговаривать пилот украинского Ф16 в бою? С украинским же диспетчером? Не потому ли что всегда можно сказать "ну еще недостаточно, надо бы еще поучить, акцент не тот"?
Как же ж в 2011м году английского хватало для совместных полетов в одной кабине,
Уфф)))))
А я уже и забыл насколько вы невежда в авиации. Непонятно только зачем продолжаете танцевать на все тех же граблях. Особо эпично, как вы сюда Януковича прикрутили, в контексте «а вот при нем вопрос решили»
Можно я не буду отвечать зачем Английский для пилота самолета, где летные и технические документы (несколько довольно толстых книг) на Английском, инструктор в кабине говорит на Английском, а места для переводчика как в вертолете - нет, и летать надо в небе (в том числе самостоятельные полеты) , в котором в эфире все пилоты и air traffic controller говорит на Английском??
Насколько примитивным надо быть , чтобы видеть в пилоте истребителя лишь водителя немецкого автомобиля, который в вашем понимании может же проехать через Германию по немецким автобанам без немецкого языка, а тут то чего?
А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны? И что-то Вы забыли прокомментировать тот факт что в 2011м английского пилотам хватало (ссылка выше , и это я еше до украинских соколов не дошел), что ж так?
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katso
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:11
pesikot написав:Я слился
, так ты ответь
Слабак ти!
А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:12
katso
А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны?
А кто уполномочен документы американского авиазавода и КБ перевести и утвердить «согласно оригинала»?))
Даже с русского на украинский не переводят.
И что-то Вы забыли прокомментировать тот факт что в 2011м английского пилотам хватало (ссылка выше , и это я еше до украинских соколов не дошел), что ж так?
Хватало для чего? Сказать пассажиру «Положи руки на колени и уберешь когда я скажу»? Или освоить с нуля машину?
Вы настолько отдаленные от понимания задаете вопросы, что реально не интересно. То есть когда нет азбуки, а вы пробуете стихи писать. Даже пьяный Вадик что-то внятнее бормочет.
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Hotab
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:14
Успіх написав: pesikot написав:Я слился
, так ты ответь
Слабак ти!
А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
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pesikot
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:15
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:Я слился
, так ты ответь
Слабак ти!
А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
Поржал
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:16
freeze написав:
_Mykola_ спасибо за новые дроны, реально респект и уважение Вам.
Дякую.
Чим можемо, і поки можемо, допомагаємо.
Головне щоб подарунки допомагали вижити і бити ворогів.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:21
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:Я слился
, так ты ответь
Слабак ти!
А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
А що - я можу бачити майбутнє?
Я знаю чітко одне - що буду донатити у міру своїх можливостей!
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