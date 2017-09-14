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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:22
hume написав: Прохожий написав:
[
это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)
Очень хотелось бы чтоб так и было. Я по связку с Аваксом.
Как я вижу задачи и возможное применение ф16 на нашей территории. Воздушные бои если и увидим, то это будет пущенная ракета в сторону противника со своей территории, если авионика позволит обнаружить его первым. Прежде всего ф16 это универсальная база для подвеса большого списка вооружений
. Колхозить Су и Миги под натовское вооружение это хорошо, смекалка есть, но ф16 это, прежде всего, родная база под это вооружение.
+Ресурс у нашей авиации не безлимитный, используется регулярно, амортизация серьёзная, а вот с запчастями, как я понял, есть проблема, их у нас не производят.На сегодня у нас есть серьёзная проблема на фронте - это планирующие русские кабы. И было бы неплохо хотя бы отогнать их авиацию подальше от линии бд. Ограничить возможность приближаться. Не уверен что это возможно, не силён в авионике, но как вариант приходят такие мысли
.
Я не жду чего-то прорывного от этих самолётов, но однозначно это улучшит наше положение.
как то так
насколько понимаю на данный момент отрабатываются элементы системы без Ф16
т.е. "блуждающий" Патриот вдоль линии бс...
Авакс видит цели, информация в КП, оценка ситуации(тип цели, возможность достать и т.д.), передача информации ПВО с полной информацией о цели(квадрат, скорость и направление), принятие решения, включение радара Патриота на 5-10 сек для захвата цели и пуска ракеты...
с подключение в систему Ф16 это выйдет на новый уровень и думаю кацаплеты не смогут приближаться мин на 50-70км к линии бс, а это означает что кабам ппц...
думаю поэтому хуйло так сучит ножками по поводу Ф16...
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Прохожий
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:24
Успіх написав: pesikot написав: Успіх написав:
А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!
5 000 - 10 000 гривен ежемесячно после дембеля ?
А що - я можу бачити майбутнє?
Я знаю чітко одне - що буду донатити у міру своїх можливостей!
Вот ты и слился ...
Поэтому, заткнись насчёт своих фантазий, если сам не можешь сделать того же
А твои 100 гривен мало кому интересны будут
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 28 бер, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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pesikot
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:25
Успіх написав:
Твій чоловік - поновив дані в ТЦК?
Проігноруєш/промовчиш?
Чи збрешеш, що поновив?
Чому ти весь час лізеш до мене в сім'ю? Чому не чіпляєшся до інших форумчан типу: "Досить ховатись у жінки під спідницею, мерщій біжіть у ТЦК поновити дані"? Або "Чому ваша жінка досі не відвела вас до ТЦК?"
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fler
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:26
Кстати, новости по поводу вертолетов. Колумбия вслед за Эквадором отказалась продать США все свои ми17, в том числе и трупы, для дальнейшей передачи Украине. Взамен, естественно), предлагалось купить американские машины.
Я понимаю, что сейчас они действуют в интересах своих производителей, выкупить во всех странах советское вооружение и подписать долгосрочные контракты для американских производителей. Вопрос о передаче нам американских вертолётов, как я понял, вообще не стоит в повестке, даже за деньги.
Красиво играют , учиться нужно, любую ситуацию в мире оборачивают в пользу своей промышленности. Красавчики
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hume
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:29
hume
какой-то бунт глобального юга против США - "Акела уже не тот, Акела промахнулся!"
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fox767676
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:33
fler написав:
Чому ти весь час лізеш
Успіх написав:
Твій чоловік - поновив дані в ТЦК?
Проігноруєш/промовчиш?
Чи збрешеш, що поновив?
до мене в сім'ю? Чому не чіпляєшся до інших форумчан типу: "Досить ховатись у жінки під спідницею, мерщій біжіть у ТЦК поновити дані"? Або "Чому ваша жінка досі не відвела вас до ТЦК?"
Бо ти весь час лізеш зі своїми повчаннями до всіх, а сама не йдеш в ЗСУ, ба більше того - навіть, чоловіка свого приховуєш від призову!
Законопорушниця - м'яко кажучи!
І інші форумчани так собі не дозволяють розкривати свій рот до воїнів ЗСУ, як ти! >>>
Успіх написав: fler написав:
Ти коли відвоюєш 9 років
Успіх написав:
Питання було ЧІТКЕ!!!
Пох на твою професію/не беремо її на моменті до уваги!
Я просто задав ПРОСТЕ ЧІТКЕ питання, а ти ЗАБУДЬ на хвилину про свою професію і дай чітку відповідь!
Але ти вже її дав
- признався, що сциш йти на фронт в невідомість, як простий пересічний
То що ти напрягаєш інших, якщо сам сциш?!
, як Хотаб, тоді зможеш рота відкрити та вказувати таким як він.
Хероїчний воїн другої лінії фронту (яка прикриває тих, хто на нулі), що втомився і почав щодня скиглити через півроку перебування на війні, тепер вказує "що робити" воїну, який 9 років відвоював на Донбасі без жодного скиглення і за менші гроші. Д.Білан.
Давай так - ти чи твій чоловік-ухилянт відвоюєте 25місяців на фронті, от тоді і можеш відкривати ротяку!
А поки ти "не маєш бажання" вступити до лав ЗСУ і переховуєш свого чоловіка від призову - сиди мовчки і не відсвічуй в "тєплік форуму"!
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:34
Hotab написав:katso
А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны?
А кто уполномочен документы американского авиазавода и КБ перевести и утвердить «согласно оригинала»?))
Даже с русского на украинский не переводят.
И что-то Вы забыли прокомментировать тот факт что в 2011м английского пилотам хватало (ссылка выше , и это я еше до украинских соколов не дошел), что ж так?
Хватало для чего? Сказать пассажиру «Положи руки на колени и уберешь когда я скажу»? Или освоить с нуля машину?
Вы настолько отдаленные от понимания задаете вопросы, что реально не интересно. То есть когда нет азбуки, а вы пробуете стихи писать. Даже пьяный Вадик что-то внятнее бормочет
.
та да)
так и вижу как кацо
командует НАТО: перевели всё на украинский быстро и НАТО отвечает ЕСТЬ!!!
все пилоты, техники и т.д. стран НАТО срочно учат украинский т.к. все инструкции, протоколы и т.д. будут на украинском)))Хотаб
, не кормите тупого тролля...
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:35
Прохожий написав:
с подключение в систему Ф16 это выйдет на новый уровень и думаю кацаплеты не смогут приближаться мин на 50-70км к линии бс, а это означает что кабам ппц...
думаю поэтому хуйло так сучит ножками по поводу Ф16...
+
Кацапы за два года войны, к сожалению, нащупали свою тактику наступления. Сначала всё сносят кабами, потом потихоньку двигаются. Тактика рабочая. И то, что они пытаются приделать крылья к фаб 3000 это реально серьёзная проблема. Там и точность не нужна.
Питун действительно нервно реагирует на вопросы о ф16
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hume
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:37
hume написав: Прохожий написав:
с подключение в систему Ф16 это выйдет на новый уровень и думаю кацаплеты не смогут приближаться мин на 50-70км к линии бс, а это означает что кабам ппц...
думаю поэтому хуйло так сучит ножками по поводу Ф16...
+
Кацапы за два года войны, к сожалению, нащупали свою тактику наступления. Сначала всё сносят кабами, потом потихоньку двигаются. Тактика рабочая. И то, что они пытаются приделать крылья к фаб 3000 это реально серьёзная проблема
.
И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?
Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню
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pesikot
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Додано: Чет 28 бер, 2024 21:37
pesikot написав:
Вот ты и слился ...
Поэтому, заткнись насчёт своих фантазий, если сам не можешь сделать того же
А твои 100 гривен мало кому интересны будут
Не жуй шмарклі!))
Я не озвучував суму своїх донатів!
Тож свої вологі фантазії - засунь собі в дупу!
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