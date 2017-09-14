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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7417741874197420>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:43

  hume написав:Кстати, новости по поводу вертолетов. Колумбия вслед за Эквадором отказалась продать США все свои ми17, в том числе и трупы, для дальнейшей передачи Украине. Взамен, естественно), предлагалось купить американские машины.

Я понимаю, что сейчас они действуют в интересах своих производителей, выкупить во всех странах советское вооружение и подписать долгосрочные контракты для американских производителей. Вопрос о передаче нам американских вертолётов, как я понял, вообще не стоит в повестке, даже за деньги.

Красиво играют , учиться нужно, любую ситуацию в мире оборачивают в пользу своей промышленности. Красавчики

ВПК США осваиваю новые рынки)
это нормально, нужно отбивать помощь
на самом деле война переделит мировой рынок вооружений и ВПК США на десятилетия будет завален заказами, если только не выберут этого недоумка трампа
Байден не зря говорит что из 1 доллара помощи партнерам 0.9 остаются в Америке и еще создают добавленную стоимость и дают рост ввп...
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:45

  Прохожий написав:
  hume написав:Кстати, новости по поводу вертолетов. Колумбия вслед за Эквадором отказалась продать США все свои ми17, в том числе и трупы, для дальнейшей передачи Украине. Взамен, естественно), предлагалось купить американские машины.

Я понимаю, что сейчас они действуют в интересах своих производителей, выкупить во всех странах советское вооружение и подписать долгосрочные контракты для американских производителей. Вопрос о передаче нам американских вертолётов, как я понял, вообще не стоит в повестке, даже за деньги.

Красиво играют , учиться нужно, любую ситуацию в мире оборачивают в пользу своей промышленности. Красавчики

ВПК США осваиваю новые рынки)
это нормально, нужно отбивать помощь
на самом деле война переделит мировой рынок вооружений и ВПК США на десятилетия будет завален заказами, если только не выберут этого недоумка трампа
Байден не зря говорит что из 1 доллара помощи партнерам 0.9 остаются в Америке и еще создают добавленную стоимость и дают рост ввп...

тобто при Байдені ще мінімум на один термін його царювання не буде рпв на лбз
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:47

ВРУ на паузі?

ВРУ на паузі?

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

так посылают все бидономасонов, о чем вы вообще
2 гондураса подряд уже отказались менять советское старье на американское оружие и контракты
Европа свой ВПК запустит
нет больше веры великим комбинаторам
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:48

  pesikot написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:с подключение в систему Ф16 это выйдет на новый уровень и думаю кацаплеты не смогут приближаться мин на 50-70км к линии бс, а это означает что кабам ппц...
думаю поэтому хуйло так сучит ножками по поводу Ф16...

+
Кацапы за два года войны, к сожалению, нащупали свою тактику наступления. Сначала всё сносят кабами, потом потихоньку двигаются. Тактика рабочая. И то, что они пытаются приделать крылья к фаб 3000 это реально серьёзная проблема.

И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?

Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню

ИМХО в начале лета увидим
ту22м использовать как носители фаб3000 такое себе решение, "блуждающий патриот" достанет есличё...
очень надеюсь что я мыслю в правильно направлении)

кстати прочитал про новый пакет военки от Германии
если это реально то все потихоньку налаживается...
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:51

В Полтавской области в отделы ТЦК и СП не явились около 30 тысяч человек. В ТЦК обратились в полицию с призывом доставить этих людей в военкоматы.

Прямая речь: "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/28/7448594/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:51

  flyman написав:ВРУ на паузі?



Успих и бобуа думают тут сплошные карусели
А на самом деле даже депутаты ВР уже не выдерживают, с ног валятся от усталости войны
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:53

  fox767676 написав:так посылают все бидономасонов, о чем вы вообще
2 гондураса подряд уже отказались менять советское старье на американское оружие и контракты
Европа свой ВПК запустит
нет больше веры великим комбинаторам

вы мне казались человеком с +- аналитическим складом ума
извините ошибочка вышла)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:55

Матрос Железняк: Караул устал

  fox767676 написав:
  flyman написав:ВРУ на паузі?



Успих и бобуа думают тут сплошные карусели
А на самом деле даже депутаты ВР уже не выдерживают, с ног валятся от усталости войны

Караул ВРУ устал
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 бер, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:56

  Прохожий написав:это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)

Звідки цифра 1000 км ?
The E-3A usually operates at an altitude of around 10 km. From this altitude a single E-3A can constantly monitor the airspace within a radius of more than 400 km
https://ac.nato.int/missions/indication ... ings/AWACS
Ukrainian
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