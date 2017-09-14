hume написав:Кстати, новости по поводу вертолетов. Колумбия вслед за Эквадором отказалась продать США все свои ми17, в том числе и трупы, для дальнейшей передачи Украине. Взамен, естественно), предлагалось купить американские машины.
Я понимаю, что сейчас они действуют в интересах своих производителей, выкупить во всех странах советское вооружение и подписать долгосрочные контракты для американских производителей. Вопрос о передаче нам американских вертолётов, как я понял, вообще не стоит в повестке, даже за деньги.
Красиво играют , учиться нужно, любую ситуацию в мире оборачивают в пользу своей промышленности. Красавчики
ВПК США осваиваю новые рынки) это нормально, нужно отбивать помощь на самом деле война переделит мировой рынок вооружений и ВПК США на десятилетия будет завален заказами, если только не выберут этого недоумка трампа Байден не зря говорит что из 1 доллара помощи партнерам 0.9 остаются в Америке и еще создают добавленную стоимость и дают рост ввп...
hume написав:Кстати, новости по поводу вертолетов. Колумбия вслед за Эквадором отказалась продать США все свои ми17, в том числе и трупы, для дальнейшей передачи Украине. Взамен, естественно), предлагалось купить американские машины.
Я понимаю, что сейчас они действуют в интересах своих производителей, выкупить во всех странах советское вооружение и подписать долгосрочные контракты для американских производителей. Вопрос о передаче нам американских вертолётов, как я понял, вообще не стоит в повестке, даже за деньги.
Красиво играют , учиться нужно, любую ситуацию в мире оборачивают в пользу своей промышленности. Красавчики
ВПК США осваиваю новые рынки) это нормально, нужно отбивать помощь на самом деле война переделит мировой рынок вооружений и ВПК США на десятилетия будет завален заказами, если только не выберут этого недоумка трампа Байден не зря говорит что из 1 доллара помощи партнерам 0.9 остаются в Америке и еще создают добавленную стоимость и дают рост ввп...
тобто при Байдені ще мінімум на один термін його царювання не буде рпв на лбз
так посылают все бидономасонов, о чем вы вообще 2 гондураса подряд уже отказались менять советское старье на американское оружие и контракты Европа свой ВПК запустит нет больше веры великим комбинаторам
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:с подключение в систему Ф16 это выйдет на новый уровень и думаю кацаплеты не смогут приближаться мин на 50-70км к линии бс, а это означает что кабам ппц... думаю поэтому хуйло так сучит ножками по поводу Ф16...
+ Кацапы за два года войны, к сожалению, нащупали свою тактику наступления. Сначала всё сносят кабами, потом потихоньку двигаются. Тактика рабочая. И то, что они пытаются приделать крылья к фаб 3000 это реально серьёзная проблема.
И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?
Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню
ИМХО в начале лета увидим ту22м использовать как носители фаб3000 такое себе решение, "блуждающий патриот" достанет есличё... очень надеюсь что я мыслю в правильно направлении)
кстати прочитал про новый пакет военки от Германии если это реально то все потихоньку налаживается...
В Полтавской области в отделы ТЦК и СП не явились около 30 тысяч человек. В ТЦК обратились в полицию с призывом доставить этих людей в военкоматы.
Прямая речь: "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, который нарушил административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не оплатил штраф, то тогда обращение по доставке. Обычно, это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК".
fox767676 написав:так посылают все бидономасонов, о чем вы вообще 2 гондураса подряд уже отказались менять советское старье на американское оружие и контракты Европа свой ВПК запустит нет больше веры великим комбинаторам
вы мне казались человеком с +- аналитическим складом ума извините ошибочка вышла)
Прохожий написав:это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д. это системы ППО в связке и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр современный воздушный бой очень сложный очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий" регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе) кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии) сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16) все вышенаписанное ИМХО)