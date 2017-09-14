RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7417741874197420
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:57

  Успіх написав:
  pesikot написав:Вот ты и слился ...

Поэтому, заткнись насчёт своих фантазий, если сам не можешь сделать того же
А твои 100 гривен мало кому интересны будут
Не жуй шмарклі!))

Я не озвучував суму своїх донатів!

Тож свої вологі фантазії - засунь собі в дупу! :lol:

Значить, 100 гривень ... на двоих з твоим корешем vitaliiangel

Хотя, vitaliiangel не донатит, поэтому 100 гривен исключительно с тебя )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9403
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:57

  Ukrainian написав:
  Прохожий написав:это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д.
это системы ППО в связке
и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр
современный воздушный бой очень сложный
очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий"
регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе)
кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии)
сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16)
все вышенаписанное ИМХО)

Звідки цифра 1000 км ?
The E-3A usually operates at an altitude of around 10 km. From this altitude a single E-3A can constantly monitor the airspace within a radius of more than 400 km
https://ac.nato.int/missions/indication ... ings/AWACS

Чаплига казав, що 450 км., тобто приблизно від кородонів НАТО до Дніпра
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34467
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1579 раз.
Подякували: 2760 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:59

  katso написав:
А перевести эти документы на украинский нельзя за два года войны?

в нато вчать на російській)))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 22:04

Карти розкрито, маски - зірвані з обличч))

  pesikot написав:Значить, 100 гривень ...
Ти собі можеш думати що хочеш - чи хоч лям, чи хоч 1 копійку!))

Але факт залишається фактом - що ти є сцикло!
Сциш, як 70% платити зі своєї зарплати, так сциш і на фронт йти воювати!

Таке саме сцикло виявився і Хотаб! :lol:

Так само, як і Флер зі своїм чоловіком! :lol:

Сцикуни! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6139
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 22:05

  Успіх написав:
  pesikot написав:Я слился, так ты ответь
Слабак ти! :lol:

А відповідь я давав і не впадло мені повторити її знову ;)
І після дембеля буду донатити!
І я донатив при АТО/ОС!
І, навіть, зараз моя дружина донатить!

Нащо донатити після перемоги?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 22:07

  pesikot написав:И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?

Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню

Неоднократно мелькала новость про модуль планирования к фаб 3000. Не так давно начали более активно применять управляемые фаб1500, На данный момент видел одновременный сброс четырёх каб 500. Сколько Су 34 может нести их за раз пока не знаю.

В авиации не силён, но тушкой рисковать в зоне бд никто не будет, это однозначно. Как теоритический вариант приделать их к су34, если позволяет максимально допустимая нагрузка..
hume
 
Повідомлень: 9693
З нами з: 27.12.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7417741874197420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 178498
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 17777
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 593694
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11683)
28.03.2024 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.