Прохожий написав:это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д. это системы ППО в связке и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр современный воздушный бой очень сложный очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий" регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе) кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии) сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16) все вышенаписанное ИМХО)
pesikot написав:И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?
Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню
Неоднократно мелькала новость про модуль планирования к фаб 3000. Не так давно начали более активно применять управляемые фаб1500, На данный момент видел одновременный сброс четырёх каб 500. Сколько Су 34 может нести их за раз пока не знаю.
В авиации не силён, но тушкой рисковать в зоне бд никто не будет, это однозначно. Как теоритический вариант приделать их к су34, если позволяет максимально допустимая нагрузка..