pesikot написав:И шо пытаются ? А чё там с носителями этих ФАБов ?
Будут ТУ-шки к линии боевых действий подгонять ? Ню-ню
Неоднократно мелькала новость про модуль планирования к фаб 3000. Не так давно начали более активно применять управляемые фаб1500, На данный момент видел одновременный сброс четырёх каб 500. Сколько Су 34 может нести их за раз пока не знаю.
В авиации не силён, но тушкой рисковать в зоне бд никто не будет, это однозначно. Как теоритический вариант приделать их к су34, если позволяет максимально допустимая нагрузка..
Прохожий написав:это условный Авакс который видит ВСЮ картину в динамике в р-не театра действий, это КП который имеет информацию с Авакса и наземных радаров и т.д. это системы ППО в связке и условно Ф16 получает информацию о цели, готовится принять на свой радар и понимает чем нужно будет отстрелить, или выпущена ракета и уйти в противоракетный маневр современный воздушный бой очень сложный очень надеюсь что "затягивание" передачи Ф16 связаны с возможной проблемой с инфраструктурой/техничкой на территории Украины но больше потому что партнеры пока еще не приняли окончательное решение как будет решен вопрос с "поддержкой миссий" регулярное дежурство условного Авакс вдоль границы Румынии лично у меня вызывает оптимизм в среднесрочной перспективе) кстати Авакс "видит" на 1000км таким образом весь южный и восточный фронт до границ 91г сканируется 100% и еще немного вглубь кацапии) сбитие кацапских самолетов над ТОТ лично Я воспринимаю как обкатывание все компоненты НО пока без Ф16) все вышенаписанное ИМХО)
извините, вы наверное профи) не буду спорить, просто почитал "газетку")))
"І в цьому випадку дальність огляду E-3 Sentry повітряних та надводних цілей становить як мінімум 800 км. До речі точні показники цього параметру є секретними, офіційно повідомлялось лише про дальність понад 500 км." https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... -9377.html
надеюсь у вас линейка есть? возьмите на карта померяйте расстояние от румынской границы до Азовского моря и до побережья кацапии хотя возможно вы и правы и а50 просто "устали махать крыльями и упали")))
unicdima написав:Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Може просто зазарять тому, що він зробив собі ім'я під час війни. Він вже не гуморист, тепер впливова людина. Цікаву інфу бачив і вперше замислився. За часи війни українці ( народ та бізнес) задонатили приблизно 2,5 мільярди доларів. А "заграніца" за цей час дала допомоги на 170 мільярдів. Десь 10% гумканітарка а інше навпіл зброя та гроші. Ще не забуваємо, що україна витрачає "свої" з бюджету на війну. Але у всіх на слуху тільки те, що фронт тримається тільки на волонтерах. Може і із за цього хтось не долюблює "медійно відомих" особистостей.
Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом году курс был повыше, т.е. расходы госбюджета где-то 57-57,5 млрд. долл. В 2022 расходы были 1142872,4 млн. грн, т.е. примерно 35 млрд. долл. Т.е. за 2 года войны где-то 92 млрд. долл.
ЛАД написав:Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом году курс был повыше, т.е. расходы госбюджета где-то 57-57,5 млрд. долл. В 2022 расходы были 1142872,4 млн. грн, т.е. примерно 35 млрд. долл. Т.е. за 2 года войны где-то 92 млрд. долл.
Ви можете писати що хочете... Але чомусь Фріз дякує за дрони Миколі...хоча й отримує часточку від тих 92 млрд які ви нарахували.( так на хвильку , якщо в ЗСУ 1 млн то на долю Фріза прийшло 92 000 доларів, не маю наміру щось вираховувати , але чомусь думаю що тільки те що прийшло від пана Миколи становить більше 10% ( при чому реально переданих в руки бійців) ніж теоретичних 92000 ( в яких і ціни Петріотів по 2 млн доларів/ракета) І чомусь я думаю , що Фріз дякує Миколі не для того щоб Микола зміг відрапортувати як Притула..по тій простій причині що мало хто з тут присутніх може інтендифікувати пана Миколу в реальному житті....
То може перш ніж свої маразматичні висновки публікувати - поцікавитесь у Фріза - наскільки йому волонтерка допомогла? З свого боку Я періодично чую відгуки військових про те як ржаві корита по 2000-5000 доларів- вивезли бійців, яких встигли врятувати , бо не була втрачена та перша дорогоцінна година.... Смерть одного бійця-це мінус 15 млн грн , мінус один працівник економічного фронту( якого мобілізують)... То як будете й далі порівнювати корчі за 100 000-200 000 грн з 15 000 000 ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 28 бер, 2024 23:20, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Неоднократно мелькала новость про модуль планирования к фаб 3000. Не так давно начали более активно применять управляемые фаб1500, На данный момент видел одновременный сброс четырёх каб 500. Сколько Су 34 может нести их за раз пока не знаю.
В авиации не силён, но тушкой рисковать в зоне бд никто не будет, это однозначно. Как теоритический вариант приделать их к су34, если позволяет максимально допустимая нагрузка..
Теоретично до су-34 приліпити можна, правда тоді су-34 мало чим буде відрізнятися від ту-22м3. Під фюзеляж воно не влізе, а під крила доведеться дві вішати, чи вони витримають невідомо і сісти з бомбами він не зможе.
unicdima написав:Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Може просто зазарять тому, що він зробив собі ім'я під час війни. Він вже не гуморист, тепер впливова людина. Цікаву інфу бачив і вперше замислився. За часи війни українці ( народ та бізнес) задонатили приблизно 2,5 мільярди доларів. А "заграніца" за цей час дала допомоги на 170 мільярдів. Десь 10% гумканітарка а інше навпіл зброя та гроші. Ще не забуваємо, що україна витрачає "свої" з бюджету на війну. Але у всіх на слуху тільки те, що фронт тримається тільки на волонтерах. Може і із за цього хтось не долюблює "медійно відомих" особистостей.
Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом году курс был повыше, т.е. расходы госбюджета где-то 57-57,5 млрд. долл. В 2022 расходы были 1142872,4 млн. грн, т.е. примерно 35 млрд. долл. Т.е. за 2 года войны где-то 92 млрд. долл.
В 1МВ волонтерство называлось "Земгором" Было много корупционных злоупотреблений, в тоже время хорошая связь с солдатскими массами. Были одной из движущих сил революции, возможно это была изначальная цель. Петлюра был из "земгорских" волонтеров.
unicdima написав:Хто знає, чому свинота так ненавидить Притулу?
Може просто зазарять тому, що він зробив собі ім'я під час війни. Він вже не гуморист, тепер впливова людина. Цікаву інфу бачив і вперше замислився. За часи війни українці ( народ та бізнес) задонатили приблизно 2,5 мільярди доларів. А "заграніца" за цей час дала допомоги на 170 мільярдів. Десь 10% гумканітарка а інше навпіл зброя та гроші. Ще не забуваємо, що україна витрачає "свої" з бюджету на війну. Але у всіх на слуху тільки те, що фронт тримається тільки на волонтерах. Може і із за цього хтось не долюблює "медійно відомих" особистостей.
Уже давно писал, что роль волонтёрства несколько преувеличена. И по сравнению с западной помощью, и по сравнению с государственными расходами. Расходы госбюджета на оборону за 2023 2097620,5 млн. грн. Это по сегодняшнему курсу 53,5 млрд. долл. А в прошлом году курс был повыше, т.е. расходы госбюджета где-то 57-57,5 млрд. долл. В 2022 расходы были 1142872,4 млн. грн, т.е. примерно 35 млрд. долл. Т.е. за 2 года войны где-то 92 млрд. долл.
Але і применшувати не варто. Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них. Але волонтери і благодійні фонди закривають те, що "офіційні державні" канали в принципі не закривають - наприклад, багато чого з такмеду просто відсутнє в офіційній документації і без волонтерів в аптечки не потрапить. Хоча воно від того не стає менш потрібне. Також це стосується тих же дронів,від мавіків до фпв - тільки після двох років повномасштабної війни головнокомандувач дозріває щось ляпнуть про масове державне виробництво фпв, якого якось і не видно, але весь цей час їх поставляють волонтери. Як і засоби боротьби з дронами, міні-реб і т п. Тому в грошах воно може і виглядає як 170 до 2. А по факту цими 2.5 мільярдами закривають ті дірки, які в принципі не покриваються тими 170