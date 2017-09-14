Faceless написав:Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них.
в 2023 Притула залучив вдвічі менше ніж у 2022. На голому альтруїзмі, патріотизмі та емпатії далеко не поїдеш Потрібні цільові позики чи внески які дають певні державні пільги спонсорам )) Це дало б значно більші та стабільніші кеш-фло, можно було б планувати якесь виробництво
Образован 10 июля 1915 года в условиях «снарядного голода», явившегося одной из главных причин отступления русской армии летом-осенью 1915 года. Аналогичный снарядный кризис, случившийся тогда же в Великобритании, привёл к фактической национализации британской оружейной промышленности[1]. При создании Земгора преследовалась противоположная идеология: сосредоточить контроль над снабжением армии в частных руках[2].
Результат 1МВ для Великобритании и для РИ известен
Тогда английского выученного за 5 лет в ВУЗе хватало? По крайней мере американцы не жаловались:
Командувач Національної гвардії Повітряних сил штату Алабама генерал-майор Пол Браун назвав навчання історичною подією.
"Я був настільки вражений тим, як легко команда Повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу Повітряної охорони", — казав Пол Браун на відкритті навчань.
Не ну сейчас можно не спешить видимо, кстати английский они уже закончили, судя из этой статьи - https://www.raf.mod.uk/news/articles/uk ... -training/ Но на Ф16 пока не пускают, это ж не 2011й год, на фото и в тексте пока летают на одномоторном поршневом (!) самолете Grob Tutor - https://www.raf.mod.uk/aircraft/tutor-t1/ - предназначенном не для переучивания с Су27 на Ф16 а для "elementary flying training". Выводы любому думающему человеку тут понятны, но новые комиссары будут упорно твердить "вы не понимаете это другое"