Faceless написав:Так, в абсолютних грошових величинах волонтерство звісно поступається. Колосальні об'єми допомоги це снаряди і техніка, що в принципі і не може проходити через благодійні фонди - вони в принципі не можуть закупити Хаймарс, Петріот і боєкомплект до них.
в 2023 Притула залучив вдвічі менше ніж у 2022. На голому альтруїзмі, патріотизмі та емпатії далеко не поїдеш Потрібні цільові позики чи внески які дають певні державні пільги спонсорам )) Це дало б значно більші та стабільніші кеш-фло, можно було б планувати якесь виробництво
Образован 10 июля 1915 года в условиях «снарядного голода», явившегося одной из главных причин отступления русской армии летом-осенью 1915 года. Аналогичный снарядный кризис, случившийся тогда же в Великобритании, привёл к фактической национализации британской оружейной промышленности[1]. При создании Земгора преследовалась противоположная идеология: сосредоточить контроль над снабжением армии в частных руках[2].
Результат 1МВ для Великобритании и для РИ известен
Тогда английского выученного за 5 лет в ВУЗе хватало? По крайней мере американцы не жаловались:
Командувач Національної гвардії Повітряних сил штату Алабама генерал-майор Пол Браун назвав навчання історичною подією.
"Я був настільки вражений тим, як легко команда Повітряної гвардії інтегрувала з українськими військово-повітряними силами. Цей захід справді підкреслює актуальність і силу Повітряної охорони", — казав Пол Браун на відкритті навчань.
Не ну сейчас можно не спешить видимо, кстати английский они уже закончили, судя из этой статьи - https://www.raf.mod.uk/news/articles/uk ... -training/ Но на Ф16 пока не пускают, это ж не 2011й год, на фото и в тексте пока летают на одномоторном поршневом (!) самолете Grob Tutor - https://www.raf.mod.uk/aircraft/tutor-t1/ - предназначенном не для переучивания с Су27 на Ф16 а для "elementary flying training". Выводы любому думающему человеку тут понятны, но новые комиссары будут упорно твердить "вы не понимаете это другое"
Війна буде тривати до того часу поки Україна не зможе завдавати аналогічні по силі та інтенсивності удари по території раші. 29 березня Росія завдає нового комбінованого удару по Україні "шахедами", крилатими ракетами з Ту-95МС та аеробалістичними "кинджалами" з Міг-31. Атака розпочалась після опівночі з "шахедів", які майже всю ніч атакували центральні та західні області України, розвідуючи систему ППО. Після 4 ранку на територію України залетіли запущені з Ту-95МС крилаті ракети, а близько 5 ранку Росія вдарила "кинджалами". Як повідомили Повітряні сили, Росія запустила кілька "кинджалів", які вдарили по Львівщині біля Стрия. У це місто росіяни били під час атаки 24 березня - по газових об'єктах. Про удар "кинджалом" біля Стрия повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. При цьому близько 5 години ранку, як Повідомили повітряні сили, Росія балістичними ракетами вдарила по південних і центральних регіонах, зокрема у напрямку Кременчука та Дніпра, там лунали вибухи. Також повідомляли про удар біля Миргорода. Після 5 години ранку перші групи крилатих ракет з Ту-95 через Волинь досягли Львівщини, решта ракет прямувала на захід через Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Зрештою ракети попрямували у бік Івано-Франківська. Біля цих міст, як повідомляють у соцмережах, лунають вибухи, працює ППО. Після 5.30 Повітряні сили кілька разів повідомляли про нові ракети, які атакували цілі біля Франківська. Під час минулих атак у цьому регіоні росіяни били по Бурштинській ТЕЦ.
Бетон написав:Какие данные постоянно хочет уточнить ТЦК? У меня в ДІЯ даже три диплома потянулись и аттестат. Что им нужно уточнять? У них все базы есть уже. Они сейчас знают о каждом больше, чем он сам
Теперь понятно, почему мы кичимся дией, а европейцы и знать о цифровизации не хотят. Это ж слив конфиденциальных данных
Я в пенсійному фонді особовому кабінеті побачив фактично усе своє трудове життя. Навіть лікарняні. А якщо хтось зламає?